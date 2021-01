Il rinnovo di The Wilds a una settimana dal debutto su Prime Video è stata la conferma di quanto già ampiamente sancito dai social: la prima serie young adult di Amazon è uno dei piccoli, grandi fenomeni dello streaming di fine 2020. A colpire il pubblico, oltre a una storia che attinge al survival drama e alla distopia, è la capacità della serie di stimolare una profonda empatia nei confronti di personaggi che incarnano senza alcuna banalizzazione le ansie più profonde dell’adolescenza.

A suscitare particolare interesse, sia per il doloroso passato di non accettazione di sé che per il rapporto sempre più intenso con la naufraga Toni (Erana James), è il personaggio di Shelby, interpretato dall’esordiente Mia Healey. Dietro l’immagine patinata di reginetta di bellezza della provincia americana c’è infatti una teenager sofferente, sconvolta da sentimenti che le è stato imposto di non provare e impaurita dalla possibilità di perdere l’amore paterno.

Nonostante quello di Shelby sia uno dei percorsi personali più sofferti della serie, due tra le più grosse curiosità sui social riguardano l’aspetto di Shelby: i denti mancanti e la testa rasata. Tra le domande rimaste senza risposta dopo il primo finale di stagione di The Wilds, infatti, una riguarda i motivi che possano aver spinto Shelby a rasarsi – o farsi rasare – e a mostrare una personalità così radicalmente diversa negli interrogatori con l’agente Faber.

È la stessa Mia Healey a fare chiarezza su entrambi i punti in un’intervista concessa a Collider: no, non si è rasata davvero e, no, non porta davvero una dentiera:

Se mi avessero chiesto di rasarmi per la seconda stagione di The Wilds l’avrei fatto, ma […] mi hanno portata a Sidney per fare un calco della mia testa. Per me è stato molto difficile perché soffro di claustrofobia. Ti ritrovi completamente ricoperta da questa specie di silicone, non so esattamente cosa sia, che serve per uno stampo dalla testa al collo. Ci stai dentro per una ventina di minuti e devi cercare di respirare da due buchini all’altezza del naso. […] Poi hanno creato una cuffia rasata a partire dalla forma della mia testa, e ci hanno aggiunto uno alla volta tutti i capelli.

Per quanto riguarda la dentiera, hanno messo dei puntini sui miei denti. Non su quelli veri, solo in post-produzione. Li hanno praticamente cancellati, il che è fantastico, perché scena per scena, fotogramma per fotogramma, si sono fermati per cancellare quei due denti. E poi ho avuto una dentiera con i denti e una senza denti, così avrei sempre avuto qualcosa da mettere e togliere.

Erano comunque due pezzi diversi e ogni volta mi dicevo “Ok, in questa scena ci serve la dentiera perché in quella di prima se l’è tolta”, quindi usavo quella coi denti, che poi loro toglievano, e poi avevo quella senza denti, perché c’erano già i miei denti e quindi non potevo sovrapporli. Insomma, era tutto un partire e fermarsi, ma col tempo ci siamo abituati a questo processo e alla fine tutti sapevamo cosa fare.

Nel corso dell’intervista Mia Healey si è soffermata anche sulla relazione più chiacchierata della serie, quella tra Shelby e Toni, ribattezzate Shoni dai fan di The Wilds sui social. Pur ammettendo di non conoscere i piani degli showrunner per la seconda stagione, Healey spera che i nuovi episodi approfondiscano la storia del rapporto tra le due ragazze:

Oh, [tra le cose che spero di vedere in The Wilds 2] c’è sicuramente la sua sessualità e il suo rapporto con Toni, come anche il rapporto che ha con sé stessa e con Dio. Spero davvero di vederla crescere. Penso che sia già maturata molto, ma sono convinta che ci sia ancora del gran potenziale e voglio davvero che riesca a sentirsi a suo agio con sé stessa e che non si vergogni di chi è. Personalmente, è quello che più spero per lei, perché è quello che più amo di lei.

Per quanto riguarda i tempi di produzione della seconda stagione, invece:

Ho scoperto [del rinnovo] circa una settimana dopo l’uscita della serie. Abbiamo fatto un’anteprima per gli amici e la famiglia perché non c’è stata una premiere vera e propria a causa del Covid. […] Credo che quando la notizia è arrivata in America io stessi dormendo, perché quando mi sono svegliata tutti erano presi da questa cosa e io mi sentivo come quando si hanno i postumi di una sbornia e si cerca di capire cosa sta succedendo.

Non ho idea [se ci sia già una tabella di marcia per The Wilds 2]. Credo sia imminente, credo sia dietro l’angolo. Penso che ci metteremo al lavoro per dare al pubblico la seconda stagione il prima possibile, perché siamo felicissimi dell’apprezzamento di tutti e credo che ognuno stia facendo del proprio meglio perché si possa cominciare a girare.

La prima stagione di The Wilds è disponibile in streaming su Prime Video.