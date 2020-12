Il 2020 di Prime Video è stato segnato dall’introduzione di interessanti novità, dall’arricchimento del catalogo di imperdibili gioielli seriali – da The West Wing a Mad Men, da The Americans a The Handmaid’s Tale – e dal debutto di svariate produzioni di buon livello. Che siano arrivate al momento giusto per strapparci alle ansie di un anno complicato o siano invece riuscite a esacerbare le nostre inquietudini, le serie tv più belle di Amazon Prime Video nel 2020 ci hanno assicurato delle gradite parentesi di evasione e, al pari del best of di Netflix, meritano un nuovo momento d’attenzione in attesa delle novità del 2021.

Tales from the Loop

L’esperimento perfettamente riuscito di Tales from the Loop ha visto fondersi arte e fantascienza in una serie semiantologica capace di stimolare profondissime riflessioni sulla vita. Fra toni sommessi, ambientazioni rurali e dialoghi essenziali, Tales from the Loop ha saputo evidenziare l’universalità di certe esperienze umane, raggiungendo un’armonia sorprendente tra la dimensione narrativa e quella artistica. Ispirandosi agli scenari tipici delle opere dell’artista svedese Simon Stålenhag, infatti, la serie ha percorso le esistenze di uomini, donne e bambini alle prese con i sentimenti fondanti dell’esistenza umana. A fare da filo conduttore, l’influenza perlopiù impercettibile e imperscrutabile del Loop, un marchingegno misterioso a metà tra il divino e il distopico.

Upload

Si deve a Greg Daniels, figura di riferimento nel mondo comedy statunitense e pluripremiato autore di The Office, Parks and Recreation, I Simpson e SNL, l’apprezzabile diversivo di Upload. Nel rivedere in chiave umoristica e satirica le convenzioni della fantascienza, la serie crea un aldilà – l’upload, appunto – che, per i più benestanti, è quasi una prosecuzione della vita terrena. I defunti possono infatti veder caricata la propria coscienza in un avatar digitale e dedicarsi alle attività più disparate, ammesso però che possano finanziarle. Questo post-vita d’impostazione capistalistica stimola la risata, ma anche una riflessione sulla mercificazione della vita e su come, in fondo, non sia mai troppo tardi per riconsiderare l’importanza delle relazioni e dei valori più genuini.

The Boys 2

Tra le serie tv più belle di Amazon Prime Video nel 2020 finisce anche la seconda stagione di The Boys, capace di raccogliere il consenso pressoché unanime della critica internazionale. Più che una virtù, il suo andare oltre i ben noti confini delle storie di supereroi è una caratteristica intrinseca e una scintilla d’ispirazione narrativa. Nell’ampliare il suo orizzonte satirico, la seconda stagione di The Boys ha saputo osservare con discreta efficacia gli elementi che più di ogni altro ritiene deturpino la società statunitense contemporanea, dai social media alle perversioni del potere. A riempire lo schermo, scene d’azione e violenza di notevole ricchezza espressiva.

El Cid

Ben più aderente ai canoni dell’eroe tradizionale, e tuttavia tra le più belle serie tv su Amazon Prime Video nel 2020, è l’ambiziosa El Cid. La prima stagione ripercorre la gioventù di Rodrigo Diaz de Vivar (Ruy), leggenda della storia spagnola nota appunto come El Cid Campeador, ponendola nel più ampio contesto di intrighi, manipolazioni, violenze e falsità della Spagna pre-Reconquista. Questo contrasto non può che esaltare il coraggio e la rettitudine del Ruy-uomo, che di battaglia in battaglia costruisce il mito di El Cid e restituisce il gusto di parteggiare per un eroe vero e indiscutibilmente non corrotto.

The Wilds

La prima produzione young adult firmata Amazon Original si guadagna una promozione immediata e l’ideale titolo di sorpresa dello streaming di fine anno. Pur non perfetta, chiude il nostro riepilogo sulle serie tv più belle di Amazon Prime Video nel 2020 per il lodevole impegno messo nel superare l’etichetta troppo semplice e comoda di Lost per adolescenti. Situandosi a metà tra un survival drama e un esperimento distopico, la prima stagione di The Wilds emerge in particolare come un’osservazione attenta ed empatica dell’adolescenza contemporanea. Dai disturbi alimentari alla precaria salute mentale, dall’essere costretti a crescere troppo in fretta al dover fare i conti con il peso delle aspettative familiari, le crepe nella felicità di un gruppo quanto mai inclusivo di teenager stimolano un continuo moto di umana compassione. Sullo sfondo, una distopica macchinazione ordita alle loro spalle.