Quel che ci si aspettava è ormai ufficiale: The Wilds 2 si farà. Ad Amazon basta una settimana per confermare il rinnovo della sua prima serie young adult, sorpresa dello streaming di fine anno accolta con grande favore da critica e pubblico. La storia è quella di otto ragazze, sopravvissute a un disastro aereo e costrette a lottare per la sopravvivenza in un’isola deserta e ostile. Appare chiaro molto presto, però, che l’incidente non è casuale e che l’esperienza da incubo vissuta dalle adolescenti si inserisce in un più ampio, inquietante contesto.

Il sì a The Wilds 2 permetterà dunque a Sarah Streicher e Amy B. Harris, rispettivamente creatrice e showrunner della serie, di continuare a indagare il passato e il presente delle ragazze, superando il cliffhanger del primo finale di stagione e proseguendo la narrazione a partire dalle domande rimaste senza risposta nel decimo episodio. La componente distopica della serie, sempre più evidente con il trascorrere degli episodi, manterrà dunque la sua centralità. La speranza è che, nel far luce sui suoi misteri, The Wilds 2 mantenga lo stesso approccio empatico e compassionevole verso le sue protagoniste. Si tratta infatti dell’elemento davvero distintivo di una produzione ben più apprezzabile rispetto ai più stereotipici teen drama.

Non si hanno ancora informazioni ufficiali su dettagli quali le date di produzione previste, il numero di episodi o il cast di ritorno in The Wilds 2. Le interpreti della prima stagione, tra i principali punti di forza della serie, sono Rachel Griffiths (Gretchen Klein), Sophia Taylor Ali (Fatin Jadmani), Shannon Berry (Dot Campbell), Sarah Pidgeon (Leah Rilke), Erana James (Toni Shalifoe), Jenna Clause (Martha Blackburn), David Sullivan (Daniel Faber), Troy Winbush (Dean Young), Helena Howard (Nora Reid), Reign Edwards (Rachel Reid), Mia Healey (Shelby Goodkind).

I dieci episodi della prima stagione di The Wilds sono disponibili su Amazon Prime Video. Il pilot è visibile anche ai non abbonati.