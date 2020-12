A una settimana dal debutto resta valida la nostra prima impressione: The Wilds, su Prime Video dall’11 dicembre, è la sorpresa dello streaming di fine anno. Etichettata frettolosamente come una Lost per adolescenti o un mix tra Lost e Pretty Little Liars, The Wilds ha però un’onestà, una compassione e un’empatia del tutto peculiari. Buone intenzioni da applaudire, in uno scenario zeppo di teen drama fotocopia, in cui gli adolescenti appaiono alternativamente incubatori di disagio, bombe a orologeria o casi umani già senza speranza.

Nella sua distopia pseudofemminista, insomma, The Wilds di Prime Video mantiene la ferma volontà di rispettare ciascuna delle sue protagoniste. I traumi che le ragazze non si sono lasciate alle spalle, e che anzi sono la ragione per cui si ritrovano coinvolte in un esperimento nient’affatto terapico, sono osservati senza pregiudizi. La narrazione crea così uno spazio che, proprio a partire dalle sofferenze delle adolescenti, si riempie di empatia e compassione, innescando negli spettatori un coinvolgimento immediato e un’ansia sincera per le sorti delle naufraghe.

Pur offrendo tante risposte nel corso della stagione, The Wilds di Prime Video cavalca questa sintonia per stimolare un interesse che possa resistere al cliffhanger del primo finale di stagione e creare un senso di aspettativa in vista di un (inevitabile?) rinnovo. Al concludersi del decimo e ultimo episodio, infatti, le caselle da spuntare nella lista dei misteri irrisolti sono ancora tante. Vediamole subito.

L’abbandono dell’isola

Il finale di The Wilds su Prime Video continua a reggere in contemporanea più linee temporali. L’indagine condotta dagli agenti Faber e Young, rivelatisi complici dello studio di Klein, permette di tornare più volte al passato delle ragazze sull’isola. Quel che sappiamo è che nel corso del decimo episodio sono rievocati gli eventi del ventitreesimo giorno dal naufragio, ma non è chiaro per quanto tempo ancora le protagoniste siano rimaste sull’isola prima di essere portate nel bunker. I vuoti nella narrazione lasciano supporre che non siano state salvate ancora per parecchi giorni.

Cos’è successo a Shelby

Nel tracciare la dolorosa parabola di Shelby, la prima stagione di The Wilds rivela un personaggio meno cristallino del previsto. L’influenza asfissiante di una famiglia tradizionalista e iperreligiosa cementano in lei un’omofobia interiorizzata che più volte, durante il soggiorno sull’isola, sembra volerla mandare in pezzi. Neppure il lento avvicinamento a Toni dissolve del tutto le preoccupazioni per il suo stato mentale. In una chiacchierata con Leah, infatti, l’agente Faber accenna ai disturbi dissociativi di Shelby, e il salto in avanti al presente la immortala in una condizione del tutto diversa rispetto ai giorni sull’isola: è rasata, si muove con le stampelle per un problema alla caviglia e ha negli occhi una rabbia e una determinazione che non ha mai dimostrato prima. In qualche modo, inoltre, è consapevole della macchinazione ordita ai danni delle ragazze.

Cos’è successo a Rachel e Nora

Il finale di The Wilds su Prime Video smentisce con maestria quel che credevamo di sapere sulla seconda ragazza a conoscenza dell’esperimento. Nora, pur con nobili intenti, si rende complice a tutti gli effetti dell’elaborazione di un machiavellico strumento di tortura. A salvare la sua copertura, sul finire del decimo episodio, è solo l’avvicinarsi di uno squalo alla costa dell’isola. La si vede correre in acqua verso la sorella Rachel, quest’ultima del tutto inconsapevole del pericolo, ma non è chiaro cosa succeda da quel momento in poi. L’unica certezza è che, nell’episodio in cui è a colloquio con Young e Faber, Rachel mostra di non avere più la mano destra, racconta della sua sindrome dell’arto fantasma e parla della sorella Nora al passato.

Cos’è successo a Martha

Fra i traumi di cui dà conto l’ultimo episodio della prima stagione di The Wilds c’è quello vissuto da Martha, intrappolata nell’ottimismo forzato che potrebbe aver costruito per resistere all’orrore degli abusi subiti. Il suo destino è evidentemente altrettanto infelice. La sua morte è confermata nel momento in cui Gretchen Klein chiede all’agente Young di cercare qualcosa di utile fra le cose della ragazza. Quel che emerge è che l’unica soluzione al problema potrebbe essere un grosso assegno da staccare e consegnare alla famiglia della ragazza.

L’esperimento sui ragazzi

Il tentativo di fuga di Leah porta dritto al cliffhanger di fine stagione. Credendo di poter lasciare il bunker, infatti, l’adolescente si ritrova in una sala di controllo e quel che vede sui monitor non lascia spazio a dubbi: sull’isola è in corso un altro esperimento, in cui sono coinvolti soltanto dei ragazzi. Il titolo dei due studi – The Dawn of Eve e The Twilight of Adam – richiama all’istante le teorie pseudofemministe che Klein tenta di dimostrare, ossia che le società patriarcali sono destinate all’autodistruzione per via della violenza e della miopia degli uomini, e che solo da un ideale passaggio di consegne alle donne può passare una rinascita armoniosa delle comunità.

Il dubbio, è chiaro, riguarda cosa possa fare e cosa effetivamente farà Leah di questa informazione, e se un’eventuale seconda stagione di The Wilds si focalizzerà sui soggetti maschili dello studio. In attesa di quel che si prospetta un prevedibile rinnovo, la creatrice e la showrunner della serie ammettono di avere già delle idee su ciò che potrebbe capitare alle protagoniste al termine di questa traumatica esperienza.

I dieci episodi di The Wilds sono disponibili su Prime Video. Per un periodo limitato, il pilot è visibile anche per i non abbonati.