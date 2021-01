Tre saranno gli ospiti di C’è Posta Per Te stasera, sabato 16 gennaio 2021. La seconda puntata della nuova edizione dello show di Maria De Filippi accoglie in studio due attori e un cantante.

Gli ospiti di C’è Posta Per Te stasera, sabato 16 gennaio 2021, saranno gli attori italiani Marco Bocci e Giulia Michelin e il cantante Irama, reduce proprio da un altro programma della De Filippi: Amici. I tre ospiti Vip della puntata saranno protagonisti di alcuni momenti di intrattenimento e rappresenteranno dei “regali” umani che i protagonisti delle storie dedicate si scambieranno per ringraziarsi in modo particolare l’un l’altro.

Un esordio straordinario per C’è Posta Per Te che lo scorso sabato ha debuttato con ottimi ascolti, conquistando ancora una volta la prima serata del sabato. Il people show di Maria De Filippi festeggia i suoi 21 anni di attività con l’edizione numero 24 e si prepara ad accogliere in studio numerosi ospiti appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo, che scopriremo nelle prossime settimane.

Protagonista di C’è Posta Per Te è la gente comune, nel tentativo di recuperare rapporti affettivi ma non solo: a C’è Posta Per Te trovano spazio le storie più disparate di rinascenza e proprio a questo contribuiscono gli ospiti vip presenti in studio che confortano dopo momenti di difficoltà p festeggiano importanti traguardi.

Maria De Filippi racconta le storie della gente comune con cura e sensibilità e traduce in parole i sentimenti più profondi e più difficili da esprimere, servendosi di una serie di sorprese e regali per i protagonisti da un lato e dall’altro della celebre busta.



Questa settimana gli ospiti sono gli attori e amici Giulia Michelini e Marco Bocci e il cantante Irama.



Il programma ideato e condotta da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset per la regia di Paolo Pietrangeli.