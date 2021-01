Si mette male in Italia sul fronte riapertura calcetto. Non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito, ma il DPCM che potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni rischia di allontanare in modo sensibile la ripresa delle attività per questo settore. In generale, il discorso va applicato agli sport di contatto, dando continuità almeno in parte a quello che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine. Cerchiamo dunque di analizzare le indiscrezioni che hanno preso piede oggi 15 gennaio.

Gli ultimi sviluppi su riapertura calcetto tra DPCM e zona gialla

Tra zona gialla e addirittura la possibilità di istituire una zona bianca nelle regioni in cui avremmo registrato valori Rt più bassi, in molti si sono illusi che potesse esserci una parziale riapertura calcetto in Italia. Magari tra fine gennaio e l’inizio del mese di febbraio. Le cose non stanno così e a quanto pare dovremo attendere ancora un bel po’. Il nuovo DPCM che potrebbe essere ufficializzato già nella giornata di oggi, infatti, dovrebbe vietare gli sport di contatto per almeno cinquanta giorni.

Dovesse essere così, a quel punto la riapertura calcetto si avrà non prima del 5 marzo. Sperando ovviamente che fino ad allora la curva dei contagi riesca a mantenere livelli di controllo per regioni e governo. Una situazione allarmante per coloro che hanno investito in questo settore, ma al momento il CTS ritiene che non ci siano ancora le condizioni necessarie per la ripresa delle attività. Soprattutto in vista della tanto temuta terza ondata che potrebbe fare il suo ingresso anche in Italia nei prossimi giorni.

Situazione da monitorare con grande attenzione, soprattutto in vista dell’arrivo del DPCM nella Gazzetta Ufficiale, ma al momento non ci sono i presupposti per poter immaginare una riapertura calcetto prima di marzo, secondo le informazioni raccolte stamane per il pubblico italiano.