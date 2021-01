Ci sarà ancora da attendere per la riapertura campi da calcetto, con appuntamento da non fissare in calendario durante il mese di gennaio. In questi giorni si è fatta tanta confusione sul tema, come del resto vi avevo anticipato nel corso dell’ultimo weekend, al punto che alcuni avevano pensato erroneamente all’arrivo della zona gialla come possibile svolta sotto questo punto i vista. Nulla di più sbagliato, in quanto gli sport di contatto vanno regolati e gestiti non con il colore della propria regione, quanto attraverso appositi DPCM.

Scordiamoci la riapertura campi da calcetto a gennaio in zona gialla

Le ultime parole pronunciate dal Ministro Spadafora sui social, a conti fatti, confermano la volontà di far riprendere le attività in palestra e in piscina entro il mese di gennaio, lavorando ogni giorno con il Comitato Tecnico Scientifico affinché si trovi la quadra sotto questo punto di vista. Allo stesso tempo, le dichiarazioni in questione non hanno neanche sfiorato la questione degli sport da contatto, rafforzando l’idea che non sarà certo sufficiente l’istituzione della zona gialla in alcune regioni affinché si possa avere la riapertura campi da calcetto.

Fondamentalmente, il fatto che Spadafora in questa fase si limiti a parlare di palestre e piscine in ottica gennaio, ci dice molto semplicemente che per questo mese possiamo scordarci nel modo più assoluto il ritorno degli sport da contatto. Dunque, niente riaperture per questi centri sportivi neanche dopo il 15 gennaio, quando entrerà in scena il nuovo DPCM che è ancora sul tavolo del governo, dopo le misure adottate nel periodo natalizio nel tentativo di contenere la seconda ondata di contagi Covid.

In sostanza, tenete gli occhi aperti, ma al contempo non fatevi troppe illusioni sulla riapertura campi da calcetto a gennaio, nonostante l’arrivo della zona gialla in diverse regioni. A febbraio avremo novità positive in Italia?