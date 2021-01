La SPen sappiamo ormai far parte dell’immaginario collettivo degli smartphone Samsung, ormai non più solo di quelli facenti parte della famiglia Note. Il Samsung Galaxy S21 Ultra ha rotto questo tabù, pur presentando delle differenze di rilievo rispetto all’utilizzo quotidiano che un Note potrebbe offrire (il pennino dovrà essere acquistato a parte, insieme ad una custodia, in quanto nella scocca del Samsung Galaxy S21 Ultra non è presente per l’accessorio alcun alloggio dedicato).

Come riportato da ‘SamMobile‘, sarebbe intenzione del colosso di Seul estendere l’utilizzo della SPen anche ad altri suoi smartphone, con l’obiettivo di rendere l’esperienza utente dei propri consumatori più facile e migliore. La scelta di espandere l’utilizzo della SPen al Samsung Galaxy S21 Ultra è stata senz’altro coraggiosa, e si ripeterà senz’altro in futuro per quanto riguarda altri dispositivi. Non si può più parlare di funzione esclusiva della famiglia Note. L’accessorio verrà prestato a prodotti diversi, tra cui potrebbe esserci il prossimo Samsung Galaxy Z Fold.

Del resto, è risaputo ormai che il colosso di Seul intenda dare sempre più lustro ai propri smartphone pieghevoli: quale miglior modo se non quello di continuare ad investire per il loro miglioramento (magari abbassando, per quanto possibile, il prezzo finale, ancora oggi non propriamente accessibile), includendo anche funzioni e caratteristiche fin qui relegate ad altre ammiraglie. La SPen potrebbe fare la differenza in questo senso, e contribuire ad incrementare l’appeal di questi dispositivi, che ancora faticano a trovare la giusta dimensione (probabilmente proprio perché costano tanto, e si nutrono ancora diversi dubbi circa il loro grado di resistenza, che le continue piegature possono mettere a dura prova). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.