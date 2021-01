“Non ci posso credere”, così inizia il messaggio con cui Gianna Nannini risponde alla polizia che, attraverso i sindacati, ha sollevato le polemiche sul video ufficiale del singolo L’Aria Sta Finendo.

Nella giornata di ieri diversi comunicati stampa hanno riportato i cori di protesta delle forze dell’ordine con il conforto del deputato Lega Gianni Tonelli. Ad aver scatenato le polemiche sono state le immagini contenute nel video di animazione del brano in cui viene riprodotta la scena del tragico pestaggio di George Floyd da parte dei poliziotti. L’episodio, infatti, viene inserito nel video come uno dei tanti momenti più significativi del 2020.

Il problema è che i poliziotti compaiono con le sembianze dei maiali e questo è stato ritenuto oltraggioso da tutte le cariche intervenute per contestare la scelta di Gianna Nannini. “Oltraggioso” è l’attributo maggiormente usato dalle parti e Gianni Tonelli, addirittura, ha proposto alla cantante di ritirare il video dal web. Allo stesso momento ha invitato l’artista a un confronto, pur nella consapevolezza che questo potrebbe non realizzarsi né ora né in futuro.

A circa 24 ore dal polverone sollevato da sindacati e centro destra, Gianna Nannini risponde alla polizia e precisa che il suo intento non era affatto quello di offendere le forze dell’ordine né l’operato di chi rischia la vita ogni giorno.

“Non posso credere che una canzone d’amore come L’Aria Sta Finendo scateni tutto questo odio. La musica ha i suoi messaggi e così i video che li rappresentano. L’Arte è uno stato indipendente. Nessuno di noi, e me per prima sia chiaro, vuole offendere la polizia e chi rischia ogni giorno la propria vita, ma nemmeno vogliamo che un altro essere umano abusi del proprio potere. Purtroppo siamo tuti a conoscenza dei tragici episodi in cui è capitato, vedi il caso di George Floyd negli USA. È per questo che nel video alcune istituzioni vengono raffigurate, per esempio, con volti di maiali e non di persone: proprio per evidenziare forme di potere degenerate e non umane”.

Non è di molte parole, la voce di Fotoromanza, e chiude il suo messaggio con un “Love and peace” che suona come una richiesta di far cessare il dibattito. Il suo commento è stato pubblicato nell’ultima ora tra le storie di Instagram ed era una delle repliche più attese delle ultime 24 ore.

Per il momento, quindi, Gianna Nannini risponde alla polizia ma non all’invito di Gianni Tonelli, che probabilmente verrà rinnovato dal deputato leghista nella speranza di spegnere per sempre questa polemica arrivata anche con un certo ritardo rispetto al lancio del video.