Non smette di aggiornarsi WhatsApp, che pare sempre più proiettato verso l’inclusione di novità di un certo livello, come nel caso della feature di cui stiamo per parlarvi. Come riportato dal sempre ben informato WABetaInfo, il teardown della versione 2.21.2.2 di WhatsApp Beta per Android dimostra che il team di sviluppo sta lavorando all’innesto dell’opzione ‘Read Later‘. Si tratta non di una novità in senso stretto, ma di un cambio di nome rispetto all’attuale sezione ‘Archivio‘ delle chat, che diventerebbe Read Later, menu all’interno del quale collocare tutte le conversazioni da cui non si vogliono ricevere notifiche (pensate, per esempio, ai tanti gruppi che infestano il nostro account, e che ben volentieri silenzieremmo a vita, senza voler però fare brutta figura e mantenendo un certo garbo).

Gli utenti avranno la possibilità di switchare in automatico le chat da cui arrivano nuovi messaggi, ripristinandole all’occorrenza per leggere tutti i messaggi ricevuti. Un modo indiretto, questo, per ritardare le notifiche, sempre che ci si riesca poi a ricordare di ripristinare le chat collocate in Read Later nel momento in cui si riterrà opportuno leggere i nuovi messaggi che ne scaturiscono (in caso contrario potremmo perdere anche comunicazioni importanti, quindi sarà meglio fare attenzione e di tanto in tanto controllare cosa ci scrivono).

La novità in questione non è ancora disponibile in versione finale. Si presume che i primi a riceverla saranno gli utenti che avranno deciso di accedere al programma beta, la cui iscrizione è disponibile a questo indirizzo. Per il resto, non sono note le tempistiche di rilascio al pubblico dell’opzione Read Later, che immaginiamo tornerà comoda a molti utenti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.