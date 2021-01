Mentre i suoi colleghi sono impegnati con il reboot di Bayside School, l’amato Screech è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e adesso si teme il peggio. Dustin Diamond ha il cancro? I suoi rappresentati hanno confermato il ricovero ma senza rilasciare ulteriori dettagli se non un significativo: “È una cosa seria, ma non sappiamo ancora quanto seria”. Secondo quanto riporta TMZ, l’attore è stato ricoverato d’urgenza lo scorso fine settimana quando l’attore, 44enne, ha provato una sensazione generale di disagio e dolore in tutto il corpo.

I timori che la diagnosi sia cancro provengono direttamente dal team di medici dell’interprete che hanno ordinato una biopsia. Oltre a questo, TMZ ha riferito che l’attore ha già avuto a che fare con una storia di cancro all’interno della sua famiglia e che sua madre è morta di cancro al seno. Al momento non sappiamo altro se non che Dustin Diamond, l’amato Screech di Bayside School, è stato ricoverato in un ospedale della Florida e che adesso si aspetta di capire quale sarà il risultato dei test e delle prime analisi per capire se sarà possibile ricevere le cure adatte e tornare a casa.

Dustin Diamond è noto per il suo ruolo di “Screech”, un ragazzo nerd, nella serie tv Bayside School. Dopo la fine della serie si è parlato molto della sua partecipazione ad un video porn0 e nel 2009 le cose sono peggiorate quando l’attore ha pubblicato “Behind the Bell”, la storia del cast dello spettacolo, in cui ha mostrato diversi attori in modo negativo. Nel 2013 Diamond ha ammesso che il libro è stato realizzato da un ghostwriter e che molte parti sono state costruite a partire dalle sue affermazioni.

Negli anni seguenti si è trovato spesso ad avere a che fare con la giustizia e forse è per questo che non è presente nel revival di Bayside School e la sua assenza è stata spiegata dal suo vecchio compagno, Slater (Mario Lopez), nell’ottavo episodio parlando di lui come “sulla Stazione Spaziale Internazionale insieme all’amico Kevin”.