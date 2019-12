Bayside School torna in tv con un preside tutto nuovo, chi sarà il novello Mr Belding?

Non solo Bayside School presto andrà in onda in tv ma in questi giorni sta prendendo forma per la gioia dei fan che vogliono godersi questo revival trent’anni dopo aver gioito e riso con l’originale. A tre mesi di distanza dall’annuncio ufficiale dell’arrivo di un seguito per la serie tv in onda a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, ecco qui a rivelarvi il volto del nuovo preside della scuola. Dennis Haskins non vestirà i panni del famoso Mr Belding perché al suo posto, secondo quanto riporta TvLine, sembra ci sia John Michael Higgins.

Il revival di Bayside School ha trovato il suo nuovo Mr. Belding o, meglio, sarà sul set per prestare il suo volto al preside Toddman, l’uomo che viene costantemente burlato dai suoi studenti privilegiati e sgridato dai loro genitori autorizzati. Tutto ciò cambia quando Bayside riceve un afflusso di nuovi studenti a basso reddito e Toddman ha una seconda possibilità per fare davvero la differenza nella sua scuola.

I ragazzi della Bayside High sono pronti a tornare con inedite storie tra passato e presente con nuovi episodi che saranno diffusi sulla piattaforma NBC Universal. Sono tanti gli adulti che ricordano ancora il ciuffo biondo di Zack Morris e la sua liason con la bella Kelly ma anche quelli che sanno bene che ogni tentativo di continuare la serie non è andato benissimo dallo spin-off “La nuova classe” al musical ufficiale all’oscuro dietro le quinte della sitcom tratto dal libro “Behind the bell” di Dustin Diamond alias Screech.

Secondo quanto annunciato, però, il revival di Bayside School vedrà come protagonista Zack Morris (anche se ufficialmente lui non ha ancora confermato la cosa), diventato Governatore della California e pronto a fare una proposta di legge per mandare gli studenti delle scuole pubbliche a basso reddito in quelle “vip”, compresa la sua Bayside High portando realtà, difficoltà e divertimento.

Come riportato a settembre, i membri del cast originale Elizabeth Berkley e Mario Lopez torneranno per il revival che sarà guidato da Tracey Wigfield. Gli episodi saranno disponibili nella primavera 2020 sulla nuova piattaforma Peacock il cui lancio dovrebbe avvenire negli Usa proprio il prossimo aprile. Non si capisce ancora molto bene se la piattaforma arriverà anche in Italia o dovremo attendere che qualcuno acquisti i diritti della serie per vederla in onda anche nel nostro Paese.