Ci avviciniamo a grandi passi al 15 gennaio, quando è prevista la scadenza dell’attuale DPCM, al punto che gli interrogativi su riapertura palestre e piscine aumentano con il trascorrere dei giorni. Il ragionamento portato avanti la scorsa settimana, a proposito di una possibile ripresa delle attività immediata e graduale in determinate regioni, a quanto pare è a rischio. Si è parlato a tal proposito di una sorta di zona bianca, con Rt non superiore a 0,5 e della possibilità di assicurare un numero più elevato di riaperture in queste aree, ma la situazione generale pare non essere delle migliori.

Parziale riapertura palestre e piscine a metà gennaio: situazione non buona

La questione della riapertura palestre e piscine va dunque intrecciata non solo con la curva dei contagi (per ora non esaltante, ma neppure tragica, al netto delle preoccupazioni del Premier Conte sulla possibile terza ondata), ma anche con il valore Rt. Ad esempio, in questi giorni si è parlato della zona bianca con una soglia pari a 0,5. In riferimento proprio ai valori Rt di ciascuna regione. Ebbene, premettendo che i numeri possono cambiare, positivamente o negativamente, nel giro di pochi giorni, attualmente siamo distanti da quei valori un po’ ovunque.

La strada della prudenza, e qui mi ricollego nuovamente alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, potrebbe suggerire a tutti di accantonare l’idea di una riapertura palestre e piscine a metà gennaio. Anche in modo parziale e graduale con lezioni individuali. Ricapitolando, ad oggi la soluzione più plausibile prevede un potenziale sblocco della situazione a fine mese, ma le modalità saranno dettate proprio dall’andamento della curva epidemiologica con il Covid.

Saranno dunque giorni decisivi su riapertura palestre e piscine, ma il quadro generale deve essere chiaro a tutti, sperando che la situazione relativa ai contagi consenta una maggiore flessibilità e libertà di movimento al governo.