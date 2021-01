Arrivano alcune indicazioni molto interessanti a proposito di riapertura palestre e piscine a gennaio 2021, alla luce dell’ultima idea del governo che converge verso una possibile zona bianca. In sostanza, queste attività potrebbero finalmente essere messe in moto in determinate aree del Paese, dove la situazione dei contagi e dell’incremento dei numeri non desta particolare preoccupazione. Una potenziale svolta ancora tutta da discutere, che tuttavia metterebbe una pezza alle perplessità che erano trapelate di recente su queste tematiche.

Cosa cambia con la zona bianca in ottica riapertura palestre e piscine a gennaio 2021

Scendendo in dettagli, occorre partire da un presupposto fondamentale in merito alla zona bianca. Al di là del fatto che non ci siano ancora notizie ufficiali in merito e che qualcosa verrà fuori nei prossimi giorni, la sua introduzione consentirebbe la ripresa in settori come palestre, cinema, teatri, ristoranti, bar, musei e piscine. Stando alle voci emerse fino a questo momento, il requisito da rispettare potrebbe essere quello di ritrovarsi in regioni il cui RT sia al momento inferiore a 0,5.

Ad oggi, sono poche le aree che riescono ad andare oltre questo paletto, ragion per cui bisogna guardare in faccia la realtà in ottica riapertura palestre e piscine. Tuttavia, va anche aggiunto che i dati sul fronte RT mostrino un trend abbastanza incoraggiante e al ribasso. Insomma, con il trascorrere delle settimane sempre più regioni potrebbero mostrarci i requisiti necessari per la ripresa dei lavori nei settori citati in precedenza. Dunque, tanti aspetti da tenere a mente quando si parla di zona bianca, in modo che tutti abbiano bene a mente quello che sta succedendo.

Tutti questi concetti devono essere molto chiari per coloro che sperano in una rapida riapertura palestre e piscine, considerando il difficile anno dal quale si è reduci. L’auspicio è che qualcosa si possa muovere durante il mese di gennaio.