Col debutto di Station 19 4 su Fox arriva anche in Italia la première della nuova stagione dello spin-off di Grey’s Anatomy, in onda su ABC negli Stati Uniti già da novembre ogni giovedì insieme al medical drama.

In Italia la programmazione di Station 19 4 su Fox parte martedì 12 gennaio, con la première di stagione in onda in prima visione assoluta alle 21:00 sul canale 112 di Sky, seguita dalla replica del primo episodio di Grey’s Anatomy 17. Anche il palinsesto italiano propone così le due serie insieme, nello stesso ordine in cui vanno in onda negli USA, anche perché collegate da una trama spesso integrata e sequenziale.

La première di Station 19 4 su Fox, ad esempio, introduce il tema della crisi sanitaria generata dalla pandemia che poi sarà sviluppato dal punto di vista dell’emergenza ospedaliera nel doppio episodio di debutto di Grey’s Anatomy 17. Un modo per raccontare l’eroismo dei primi soccorritori in una condizione inedita come quella pandemica.

Nel primo episodio di Station 19 4 su Fox, con la pandemia da COVID-19 che ha colpito la città di Seattle, l’equipaggio della caserma fa squadra per supportarsi a vicenda. Andy cerca di dare un senso alla scoperta che sua madre è ancora viva, mentre Sullivan cerca di abituarsi ad una nuova routine. Ma quando un gruppo di adolescenti appicca un incendio violento, serve lo sforzo di tutti per salvare le loro vite. La trama continua poi nei primi due episodi di Grey’s Anatomy 17, che Fox trasmette in replica il 12 gennaio dalle 21:50.

Station 19 4 su Fox vede ancora Jaina Lee Ortiz nei panni di Andy Herrera, Jason George nei panni di Ben Warren (ex medico del Grey Sloan Memorial Hospital ora vigile del fuoco), Boris Kodjoe nei panni del capitano Robert Sullivan, Grey Damon nei panni di Jack Gibson, Barrett Doss come Victoria Hughes, Jay Hayden nei panni di Travis Montgomery, Okieriete Onaodowan nei panni di Dean Miller, Danielle Savre come Maya Bishop e Stefania Spampinato come Carina DeLuca. La Spampinato da questa stagione è un volto regolare di Station 19 4, mentre apparirà solo come guest star in Grey’s Anatomy dove aveva debuttato nella quattordicesima stagione.





































Come sempre tra le guest star di Station 19 4 ci sono diversi volti di Grey’s Anatomy, che entrano in scena durante le interazioni tra pompieri e medici nel corso delle emergenze: nella première, ad esempio, appaiono Chandra Wilson nei panni di Miranda Bailey e Kevin McKidd nei panni di Owen Hunt.

Krista Vernoff è showrunner e produttrice esecutiva di Station 19 4 come di Grey’s Anatomy 17 e negli ultimi anni ha puntato ad integrare sempre più le trame delle due serie con continui crossover. La serie è stata creata da Stacy McKee, che ne è produttrice esecutiva insieme a Shonda Rhimes, creatrice di Grey’s Anatomy e Scandal con la sua casa di produzione ShondaLand (ora legata a Netflix da un contratto pluriennale da cui è nata la serie record di visualizzazioni Bridgerton).