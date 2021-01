Can Yaman e Diletta Leotta innamorati? Forse no ma sicuramente le foto che li ritraggono insieme in hotel durante l’ultimo soggiorno italiano dell’attore turco, hanno già fatto il giro del web e domani saranno nelle case di tutti perché pubblicati sul nuovo numero del settimanale Chi. Proprio il giornale di Alfonso Signorini ha avuto modo di beccare insieme i due lanciando quello che per tutti è il primo vero scoop di questo 2021, ovvero il sospetto avvicinamento tra Can Yaman e Diletta Leotta.

Secondo quanto riporta Chi, i due sarebbero innamorati e avrebbero passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le immagini esclusive dei baci e delle effusioni che i due si sono scambiati e la cronaca dei giorni che hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore.

Da una parte c’è l’attore turco amato per il suo ruolo in DayDreamer, e non solo, e dall’altra la conduttrice di Dazn, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina. I due si sarebbero visti a Roma dove l’attore è stato per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide. I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma Inter.

Se i fan sono già in crisi convinti che le foto non siano lo specchio di una relazione vera e propria ma di una semplice conoscenza (o addirittura di una trovata pubblicitaria), chi è rimasta con un palmo di naso è Francesca Cipriani che più volte si è detta innamorata di Can Yaman e anche pronta ad incontrarlo. La prossima volta toccherà anche a lei?