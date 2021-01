Perché non funziona Parler oggi 11 gennaio e il sito non è per nulla raggiungibile? Proprio ora che la piattaforma è divenuta molto popolare anche in Italia, più di qualcuno avrebbe voluto testarla ma non può farlo ora visto il completo down del servizio. Le anomalie attuali non sono dovute a problemi di natura tecnica in senso stretto, semmai al blocco del servizio per precisi motivi.

Dopo l’attacco al Campidoglio di Washington da parte dei sostenitori di Trump dello scorso 6 gennaio, si è parlato molto proprio di Parler come della piattaforma social preferita proprio da alcuni repubblicani che sono dalla parte dell’ex presidente degli USA. A seguito della condanna unanime dell’inquilino della Casa Bianca che ha fomentano comportamenti violenti, Sia Apple che Google hanno ritirato le app relative al social dai loro rispettivi store. In queste ore, poi, anche l’accesso web da browser della piattaforma è completamente inibito.

Il team dei fondatori del social hanno riferito che se Parler non funziona oggi perché, a monte, si è forzato il suo arresto sui server Amazon che lo ospitano. Si è trattato di un’azione volontaria decisa per limitare il riversamento di tutti i fan di Trump sulla piattaforma, magari con l’obiettivo di organizzare nuove proteste violente, soprattutto nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente Biden il prossimo 20 gennaio.

Il CEO della piattaforma John Matze ha dichiarato al sito americano Sunday Morning Futures che per quanto oggi non funziona Parler, le anomalie potrebbero ripetersi per tutta la settimana che è appena cominciata. Gli esperti del social proveranno a far tornare il sito online con qualche intervento mirato ma non specificato. Gli italiani che vorranno, per qualsivoglia motivo, registrarsi proprio alla piattaforma dovranno attendere un po’ di tempo. Il servizio potrebbe essere ripristinato nel giro di qualche giorno. Per quanto riguarda il ripristino dell’app Parler sul Play Store o sull’App Store Apple, difficilmente ci sarà un ritorno del social sugli store.