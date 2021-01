Nel 2020 di Tiziano Ferro c’è un ricordo bellissimo, delle feste natalizie. Il cantautore di Latina è stato costretto quest’anno a trascorrere il Natale lontano dalla sua famiglia e lontano dall’Italia ma con suo marito Victor Allen e con un gruppo di amici.

Il più bel ricordo del 2020 di Tiziano Ferro raggiunge i social dopo la toccante intervista a Verissimo, realizzata a ridosso delle feste. Sebbene in molti ipotizzassero la presenza fisica di Tiziano Ferro in Italia, già al termine della chiacchierata con Silvia Toffanin è stato svelato il trucco che proiettava il cantante in studio, ma fisicamente oltreoceano.

Tiziano Ferro ha infatti spiegato che, a causa delle normative vigenti anti Coronavirus, non avrebbe trascorso le vacanze natalizie a Latina, come da tradizione. Bloccato in America, il cantante si è trasformato in Babbo Natale per una notte sorprendendo i più piccoli.

Alla festa natalizia con Tiziano Ferro nei panni di Babbo Natale c’era Mia, la figlia di Bianca Balti, anche lei stabilitasi in America. Dopo l’abbraccio con Mia, Tiziano Ferro ha commentato: “L’amore e la dolcezza di quell’abbraccio, di corsa verso Babbo Natale… forte forte. Non mi riprenderò più”.

Anche Oliver l’ha stretto forte, credendo di avere dinanzi a sé il vero Babbo Natale: “L’adrenalina di Oliver: impagabile”, le parole di Tiziano che sui social ha condiviso un video di quei momenti, i più belli del suo 2020.

“Il mio più bel ricordo del 2020. L’unica vera magia del Natale: i bimbi stracolmi di gioia”, scrive, prima di una precisazione sull’ambiente covid-free onde evitare polemiche sterili. “Ci tengo a specificare che le persone presenti nel video fanno parte del mio ‘circolo di quarantena’. Non frequentiamo altre case. Ci testiamo ogni settimana – bimbi inclusi – e condividiamo i risultati del tampone in una chat comune per rimanere tranquilli e al sicuro”.

Il video di Tiziano Ferro nei panni di Babbo Natale: