Tiziano Ferro a Verissimo racconta la sua vita, a partire dalla scelta di dichiararsi omossessuale. L’artista di Latina si è anche soffermato sul periodo della dipendenza da alcool, che ha raccontato anche nel documentario concesso in esclusiva ad Amazon Prime.

Silvia Toffanin gli chiede immediatamente come si senta e la risposta non lascia dubbi: “Per il periodo che stiamo vivendo, non posso lamentarmi. Dobbiamo appoggiarsi alle cose belle che abbiamo”.

Tanti i video che hanno raccontato la sua carriera straordinaria, giunta fino ai confini del mondo. Una carriera costellata di successi ma anche dalle tante difficoltà caratteriali che l’hanno spinto a creare l’assurda dipendenza dall’alcool, dalla quale ha dichiarato di essere uscito completamente grazie a un’intensa terapia di recupero.

I problemi con l’alcool sono iniziati subito, fin dai primi concerti che ha tenuto in tutto il mondo. Una dipendenza che ha faticato a riconoscere, perché comunemente accettata come qualcosa di superficiale. Ferro racconta di essere finalmente venuto a contatto con la realtà grazie al suo compagno, che gli avrebbe fatto notare di avere un problema.

La dipendenza dal bere gli ha fatto perdere lavoro e amore, unitamente alla negazione di un’identità che ha scoperto grazie a un incontro col padre Sergio, che gli ha fatto finalmente capire di poter essere se stesso, senza timore di deludere la famiglia ma anche il pubblico.

L’impegno di Tiziano Ferro non è solo musicale ma anche per gli animali. Molto presto, l’artista sarà il testimonial di un’importante campagna del Ministero che invita a inserire gli animali nello stato di famiglia. Inevitabile il racconto della perdita di Beau, morto improvvisamente a 4 mesi dalla sua adozione, ma anche quello dell’arrivo di Jake che li ha scelti come nuovi proprietari.

Nonostante sembri presente in studio, Tiziano Ferro ha condotto l’intervista da Los Angeles. L’evoluzione della tecnologia ha così permesso di ricreare l’ambiente dello studio, dando l’illusione che l’artista si trovasse di fronte a Silvia Toffanin. Questo sarà il suo primo Natale lontano dalla famiglia.