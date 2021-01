No Satisfaction di Ermal Meta esce il 15 gennaio. Il nuovo brano è stato appena annunciato dall’artista che a marzo sarà in gara al Festival di Sanremo 2021 nella categoria dei Campioni.

Ermal Meta a Sanremo ha “Un milione di cose da dirti”, questo il titolo del brano che lo porta nuovamente in gara al Festival. Oltre a lui, altri 25 Big sono in gara al 71° Festival della Canzone Italiana, il secondo consecutivo guidato dal direttore artistico Amadeus. La gara dei Campioni quest’anno sarà particolarmente ricca con un totale di 26 artisti in gara, qualcuno in più rispetto agli anni scorsi.

L’urgenza di far ripartire il mondo della musica spinge Amadeus ad evitare l’esclusione di un paio di proposte per consentire ampia visibilità a 26 cantanti solo tra i Campioni, ai quali si aggiungono gli altri 8 della categoria delle Nuove Proposte per un totale di 34 artisti in gara a Sanremo 2021 tra Big e Giovani.

Il Festival, tuttavia, quest’anno viene posticipato e slitta al mese di marzo, causa Covid. La prima serata è quella del 2 per la finale attesa sabato 6. In attesa di partecipare al Festival, i Campioni rilasciano nuovi brani: è il caso di Satisfaction di Ermal Meta che arriverà il 15 gennaio.

Ad annunciarlo sui social oggi è stato lo stesso cantautore.

“Ciao amici, tra pochi giorni saremo di nuovo virtualmente riuniti. Il 15 gennaio esce #nosatisfaction e non vedo l’ora che sia vostra”, ha scritto Ermal Meta, condividendo il link che consentirà ai fan di procedere con il pre-save del brano.

Qui sotto la comunicazione di Ermal Meta con l’annuncio dell’uscita di No Satisfaction.