Arriva anche per il Samsung Galaxy Z Fold 2 il momento di ricevere l’aggiornamento ad Android 11, nel pieno rispetto della tabella di marcia disegnata nel recente passato dal colosso di Suel. Il pieghevole ha anche accolto la One UI 3.0, l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del produttore asiatico. Come riportato da ‘SamMobile‘, la distribuzione è partita dal territorio tedesco, ma dovrebbe a stretto giro raggiungere anche gli altri Paesi europei (la società aveva confermato che l’upgrade sarebbe arrivato entro fine gennaio).

Il firmware risponde alla sigla F916BXXU1CTLL, ed ha un peso di 2146,61MB, portando con sé anche le patch di sicurezza di gennaio 2021. Il registro delle modifiche menziona alcune novità in particolare, come quella relativa all’Orologio (sul Samsung Galaxy Z Fold 2 sarà possibile far leggere l’orario ad alta voce ed il nome dela sveglia quando suona l’allarme) ed alla possibilità di disabilitare il display coprendolo con la mano. Nel changelog non sembrano esserci altri dettagli a corredo delle informazioni fin qui rese note. Ricordate di scaricare il pacchetto sotto rete Wi-Fi, di effettuare prima un backup preventivo e di assicurarvi che la batteria sia carica almeno al 50% della percentuale totale.

Il Samsung Galaxy Z Fold 2 non è che l’ennesimo dispositivo che si è aggiunto alla lista di quelli aggiornati ad Android 11 con One UI 3.0: a questo giro il colosso di Seul non si è fatto trovare per niente impreparato, rispettando in tutto e per tutto la tabella di marcia che aveva diramato alcuni mesi fa in merito all’omologazione dei suoi principali dispositivi all’ultima major-release dell’OS mobile di Google (oltre naturalmente alla più recente iterazione dell’interfaccia proprietaria, che pure sta contribuendo a rendere il software soddisfacente, stabile e ricco di gradite funzioni). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.