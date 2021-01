La One UI 3.0 è l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung, basata su Android 11. La release ha rimosso la possibilità di nascondere il notch, gotch o il foro della fotocamera frontale (funzione invece presente nelle precedenti iterazione dell’interfaccia). Come riportato dal portale ‘9to5google.com‘, le interruzioni del display degli smartphone si sono rese necessarie fino ad oggi per includere i sensori fotografici frontali in precedenza innestati nella cornice superiore del pannello (sistema che è stato superato ormai da diversi anni a questa parte, come tutti voi ricorderete senza ombra di dubbio alcuno).

Una soluzione che lato estetico non è piaciuta proprio a tutti, tanto che i vari OEM decisero di inserire nelle proprie interfacce un’opzione che consentisse di nascondere il notch all’occorrenza (cosa che a qualcuno è piaciuta anche meno del problema). La One UI 3.0 vede rimossa la funzione di occultamento del notch, e di conseguenza a bordo di tutti i modelli aggiornati all’ultima release dell’interfaccia proprietaria non è più consentito abilitare la barra nera nella parte superiore dello schermo in grado di spostare più in basso tutti gli elementi e di nascondere la tacca o il foro che ospita la fotocamera frontale. Qualcuno nemmeno ci avrà fatto caso, mentre ad altri la cosa sarà risultata subito palese, a seconda che si abbia o meno l’abitudine di attivare la funzione (per gli utenti che proprio non sopportano la vista del notch o del foro, e che gli preferiscono l’abilitazione della barra nera di occultamento).

A voi dispiace la decisione che il colosso di Seul ha preso per quanto riguarda la rimozione della funzione dalla One UI 3.0 o avreste preferito che le cose restassero proprio com’erano prima? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.