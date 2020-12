L’attesa è finita per i proprietari italiani dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G, che, esattamente come appena avvenuto per i Samsung Galaxy S20 FE, hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0, con un peso medio di circa 2.3GB (nell’ambito del modello più avanzato), e con inclusa le patch di sicurezza di dicembre 2020, dunque le ultime concepite dal colosso di Mountain View e poi personalizzate dal produttore asiatico. La modalità di ricezione è quella classifica, con diffusione via OTA (Over-The-Air) a bordo dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G.

I cambiamenti introdotti ormai li conoscete tutti, e corrispondono alle consuete novità tipiche di Android 11 e della personalizzazione della One UI 3.0. Di problemi non dovrebbero essercene, anche perché è del top di gamma in carica che stiamo parlando, e si presuppone il colosso di Seul ce l’abbia messa tutta per ottimizzarlo ulteriormente, così da favorirne anche le vendite, parse un po’ deboli rispetto al passato. Le cose, magari, andranno meglio con la famiglia dei Samsung Galaxy S21, attesa per il prossimo 14 gennaio, e più in particolare per il modello Plus, in cui dovrebbe confluire il meglio dell’esperienza offerta dai Samsung Galaxy S20 Ultra e Note 20 Ultra, come vi abbiamo spiegato in questo articolo.

Per il resto, una volta ricevuta la notifica OTA di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0 a bordo dei vostri Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G, assicuratevi che la batteria sia carica almeno al 50%, e procedete tranquilli (facendo prima un backup dei vostri dati, che non verranno cancellati dall’installazione, ma che potrebbero tornarvi utili per un qualsivoglia motivo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.