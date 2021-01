Tempo una settimana da oggi 7 gennaio e faremo la conoscenza dei Samsung Galaxy S21, in programma per il giorno 14. Ormai ci sono noti vita, morte e miracoli di questa prossima famiglia che ci apprestiamo ad accogliere, almeno per quanto riguarda il lato tecnico. Quel che ci mancava sapere è probabilmente il prezzo di vendita che il colosso di Seul deciderà di applicargli, su cui ci ha ragguagliato il portale ‘winfuture.de‘.

Stando a quanto evidenziato dal gestore telefonico belga Voo, il Samsung Galaxy S21 avrà un costo di 849 euro per il modello con 128GB di memoria interna, il Samsung Galaxy S21 Plus costerà 1049 euro, sempre nella sua versione base, mentre il Samsung Galaxy S21 Ultra, con 128GB di storage, arriverebbe a toccare la soglia dei 1399 euro. Tornando un po’ indietro nel tempo, vi ricordiamo che i Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra 5G avevano un prezzo di 999, 1099 e 1349 euro rispettivamente: questo significa che, qualora le indiscrezioni trapelate si rivelassero fondate, l’unico esemplare ad aver subito un piccolo aumento del prezzo sarebbe il Samsung Galaxy S21 Ultra, magari per via della digitalizzazione richiesta per l’utilizzo della SPen (non inclusa nella confezione, ma da acquistare separatamente ad un costo di 40 euro, almeno secondo gli ultimi rumors), che ricordiamo non troverà comunque posto nella scocca.

Tenete anche presente che le cifre sopra riportate potrebbero anche subire delle variazioni in relazione alle tassazione previste dai singoli Paesi europei. Il 14 gennaio scopriremo quali saranno i prezzi che il colosso di Seul deciderà di attribuire al mercato italiano per portarsi a casa i Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra (sperando in importi non troppo alti). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.