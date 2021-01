Questa sera andrà in onda la quarta puntata di MasterChef Italia 10. L’appuntamento è, come al solito, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su Now TV e al timone degli aspiranti Masterchef ci saranno i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli pronti a giudicare i 18 aspiranti chef rimasti in gara dopo l’eliminazione della scorsa puntata.

Come sempre si inizierà da una nuova Mistery Box che metterà sul tavolo un piatto noto che metterà in crisi gli aspiranti vincitori di questa edizione. Sul loro tavolo tanta farina e, soprattutto, olio di gomito per mettere insieme un impasto per gli gnocchi. Non solo dovranno crearli ma dovranno anche presentarne una versione rivisitata e raffinata mettendo dentro i sapori di casa. I tre piatti migliori verranno assaggiati e valutati dai tre giudici ma solo uno di questi permetterà l’accesso all’Invention Test alla presenza di due ospiti d’onore: gli chef Solaika Marrocco e Stella Shi.

Il vincitore della Mystery Box riceverà i loro preziosi suggerimenti e assegnerà i piatti da preparare agli avversari giocando in vantaggio rispetto ai compagni e ottenendo l’occasione di arrivare con qualche aiutino al temuto Skill Test di questa stagione, che prenderà il posto della prova in esterna proprio per via delle restrizioni dovute al Coronavirus.

Ma in che cosa consiste questa terza prova? I concorrenti di Masterchef Italia 10 dovranno affrontare una prova tecnica giocandosi il tutto per tutto con tre fasi ognuna di queste affidate ad uno dei giudici del programma. I concorrenti che supereranno i singoli test, potranno salire in balconata, gli altri, invece, dovranno continuare con le prove. Alla fine chi non sarà riuscito a superarle dovrà abbandonare la cucina, a chi toccherà questa volta?