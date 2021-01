Balthazar 3 su FoxCrime debutta da stasera, 7 gennaio, con gli episodi della terza stagione. La serie crime francese, campione d’ascolti in patria, continua ad appassionare il pubblico nostrano che non perde neanche un appuntamento con la coppia formata dal medico legale Raphaël Balthazar e dalla poliziotta Hélène Bach.

La programmazione di Balthazar 3 su FoxCrime è a cadenza settimanale con due episodi (in totale ne sono otto) in onda ogni giovedì in prima serata. In Francia, la terza stagione è stata trasmessa dal 12 novembre al 17 dicembre 2020 sulla rete nazionale TF1.

In questo nuovo ciclo di episodi, la coppia di protagonisti è alle prese con diverse scene del crimine, mentre non mancano le indagini sulla morte di Lise, defunta moglie del medico legale. Ecco le anticipazioni sugli episodi di stasera.

Nel primo, l’episodio 3×01 dal titolo Paradiso perduto. Sono sei mesi che Balthazar solca il mare in barca a vela per dimenticare gli avvenimenti tragici che ha vissuto. Ma il suo viaggio lo riporta alla sua vita quotidiana quando un corpo che galleggia sull’acqua colpisce lo scafo della barca. Molto rapidamente, questo omicidio rivela una serie di diabolici sacrifici dovuti alla tradizione culturale del villaggio su un’isola.

A seguire, l’episodio 3×02 intitolato Venerdì 13. Mentre sta andando ad analizzare un corpo di un uomo che è stato buttato dal sesto piano, Balthazar soccorre una donna appena aggredita. Eppure questi due casi sembrano essere diversi ma hanno un legame con una vendetta familiare contro i giochi da casinò.

Nel cast di Balthazar 3 troviamo Tomer Sisley nel ruolo del medico legale Raphaël Balthazar; Hélène de Fougerolles interpreta Hélène Bach; Yannig Samot è Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Pauline Cheviller è Lise; Leslie Medina è Maya; e Aliocha Itovich nella parte di Antoine Bach.

La terza stagione è anche l’ultima per Hélène de Fougerolles. A sorpresa, lo scorso dicembre l’attrice ha annunciato il suo addio al cast con un lungo posto su Instagram in cui spiega le sue ragioni. “È la fine di una meravigliosa avventura per me. Non parteciperò alla stagione 4. Non ne potevo più di continuare questa storia del gatto e del topo all’infinito, e ho finito per lasciare”, ha scritto riferendosi al tira e molla tra Balthazar e la Bach. “Per me si aprono nuove storie e altre avventure professioni e personali. Sono infinitivamente grata di aver partecipato a questa storia e al suo successo.”

Come verrà giustificato il suo addio? Intanto Balthazar tornerà per una quarta stagione composta da sei episodi, le cui riprese inizieranno a breve in Francia.

L’appuntamento con Balthazar 3 su FoxCrime è per stasera dalle 21:05.