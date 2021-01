Emma e Alessandra Amoroso su Pezzo Di Cuore raccontano i “segreti” del duetto disponibile dal 15 gennaio 2021.

Per la prima volta, le due cantanti salentine collaborano ad un brano inedito. Entrambe ci mettono la voce: il duetto uscirà venerdì 15 gennaio e sarà disponibile sia in rotazione radiofonica che negli store digitali. Lo hanno annunciato ieri sui social e hanno rilasciato un’intervista esclusiva a Sorrisi e Canzoni TV, per il nuovo numero del settimanale in edicola da oggi, martedì 5 gennaio.

Occupano la copertina del primo numero del nuovo anno e raccontano il loro incontro e il percorso che le ha portate a duettare in Pezzo Di Cuore.

Una lunga intervista, tutti i segreti del singolo che le riporta in radio. “Parla del percorso con il quale ognuno di noi cerca di capire cosa sia l’amore”, spiega Emma. “Più ci lavoravo, più mi dava l’idea di una conversazione tra due donne che si vogliono bene, così l’ho fatta ascoltare ad Alessandra”.

Alessandra Amoroso non si è tirata di certo indietro e ha accettato senza pensarci: “Ho capito subito che era perfetta per noi”, racconta sulle pagine di Sorrisi e Canzoni TV. Le due artiste ricordano però anche momenti non troppo felici, quelli in cui si diceva che avevano litigato. In realtà è stato sempre il mondo esterno a metterle l’una contro l’altra.

“Ci dicevano che eravamo indistinguibili perché venivamo dallo stesso programma e poi, quando ci siamo affermate, ci hanno messe una contro l’altra”, spiega Emma Marrone. Le fa eco la Amoroso, che aggiunge qualche dettaglio sul loro rapporto personale: “Ci eravamo allontanate, ma non abbiamo mai litigato, la vita ci ha portato in direzione opposte. Eravamo molto prese da noi stesse: ci siamo lasciate ragazzine e ci siamo ritrovate donne”.