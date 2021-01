Sarà La Canzone Nostra il nuovo singolo di Mace con Salmo e Blanco, e a questo giro il produttore milanese punta in alto il suo fucile musicale per ripartire nel 2021 col botto. Mace, infatti, sta per tornare con un nuovo album dal titolo Obe che uscirà ufficialmente il 5 febbraio 2021.

Il nuovo singolo di Mace con Salmo e Blanco sarà disponibile a partire da venerdì 8 gennaio come prima anticipazione di Obe. La canzone nasce da un minuzioso lavoro di ricerca del produttore milanese, che durante l’estate si era ritrovato ad ascoltare la musica del compositore giapponese Hiroshy Yoshimura le cui atmosfere anni ’80 lo hanno spinto a scrivere una nuova base strumentale.

Nel risultato è presente una coniugazione tra elettronica e ambient, ma senza dimenticare l’attitudine hip hop delle tre anime protagoniste. A questo giro Mace ha chiamato a raccolta Salmo e Blanco. Il primo è ormai un’autorità nel mondo dell’hip hop italiano, sacerdote della Machete Empires e punto di riferimento per tutta la scena rap italiana contemporanea. Insieme avevano già collaborato nel Machete Mixtape 4 per la traccia Ho Paura Di Uscire 2, brano interpretato con Lazza.

Il secondo, Blanco, è una promessa che conferisce al brano la parte più sofferta, bilanciata dalla presenza di Salmo che crea l’equilibrio giusto per parlare di sentimenti senza scadere nel banale, senza inciampare nel già sentito. A dirigere l’orchestra, ovviamente, c’è il rassicurante Mace che non vede l’ora di droppare la sua novità.

Salmo, del resto, aveva già annunciato un ritorno per l’8 gennaio e si pensava che si trattasse di un nuovo disco solista. Circostanza, questa, che tuttavia non è da escludere. Nel nuovo singolo di Mace con Salmo e Blanco potremmo dunque trovare il lato più sperimentale dell’hip hop, specie se consideriamo che quando si tratta del produttore milanese e del rapper saldo non mancano mai le sorprese.