Fabrizio De André – Principe Libero stasera su Rai Premium. Il film racconta la storia di Fabrizio De André, per la regia di Luca Facchini. I protagonisti sono Luca Marinelli, Valentina Bellè, Elena Radonicich ed Ennio Fantastichini che faranno rivivere al pubblico i fatti salienti della vita e della carriera di De André.

Fabrizio De André ha segnato un’epoca e ha influenzato non solo la musica italiana ma anche la sua cultura. Fabrizio De André – Principe Libero stasera su Rai Premium racconterà la vita dell’artista a partire dal sequestro del 1979 per poi affrontare gli anni della sua adolescenza difficile che porteranno verso l’affermazione come cantautore.

Trovano posto nel film, datato 2018, incontri importanti che hanno contribuito alla popolarità di De André ma anche le sue fragilità, l’altra faccia del successo.

Fabrizio De André – Principe Libero stasera su Rai Premium inizierà alle ore 21.20 per concludersi alle ore 23.35. Rai Premium è disponibile per la visione sul digitale terrestre ai canali 25 e 525 (HD) ma anche in streaming su RaiPlay.

La storia della vita del principe anarchico è stata rielaborata sotto la guida attenta del regista Luca Facchini, al cinema per una manciata di giorni a gennaio 2018.

La trama di Fabrizio De André – Principe Libero

Il film parte dal sequestro avvenuto il 27 agosto del 1979. Fabrizio De André e la sua compagna, Dori Ghezzi, si erano stabiliti nella tenuta sarda dell’Agnata quando vengono rapiti. Il periodo di prigionia riporta alla mente di De André una serie di ricordi a proposito della sua infanzia e della sua adolescenza, tra i quali quello legato alla prima chitarra ricevuta in regalo in tenera età.

Nel documentario vengono ripercorse le prime esibizioni di Fabrizio De André, al cospetto di un ristretto pubblico, fino alla firma del contratto discografico per il rilascio del suo disco d’esordio dal titolo Tutto Fabrizio De André. Sul fronte della vita privata, il film tratta, tra gli altri episodi, la nascita del figlio Cristiano, il divorzio e il successivo incontro con Dori Ghezzi oltre all’amore per la Sardegna che lo porta a trasferirsi lì con la sua compagna.