Annuo nuovo, programmazione nuova o quasi. Da Lethal Weapon a Friends, il pomeriggio si Italia1 si prepara a cambiare volto ma sempre a suon di vecchie repliche con buona pace dei fan e dei suoi spettatore che dal 10 e 11 gennaio inizieranno la visione delle repliche che li accompagnerà fino alla prossima primavera. Unica novità è la serie animata Duncaville di Fox che prenderà il via il prossimo 11 gennaio alle 14.05 su Italia1 per narrare la storia dell’adolescente Duncan e della sua famiglia piuttosto emotiva: la sorella Kimberly lunatica e aspra; Jing, sorella adottiva di 5 anni; i genitori Jack ed Annie.

Duncan cerca di fuggire un po’ dalla sua quotidianità con la fantasia e fino a concentrarsi su una vita fatta di soldi, trasgressioni, ragazze e tanto altro, la sua personale città, Duncaville. La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì accompagnato da una serie di repliche di episodi già visiti e rivisti proprio su questa rete.

Ecco il promo della serie:

In particolare, salvo cambiamenti, da lunedì 11 gennaio andranno in onda Modern Family, Baby Daddy e Friends. Le prime due partiranno sin dal primo episodio andando in onda con un doppio appuntamento al giorno, mentre Friends riprenderà dalla quinta stagione con due episodi al giorno dal lunedì al venerdì. Altra storia la domenica pomeriggio, a partire dal 10 gennaio, quando le serie ad andare in onda saranno Magnum P.I e Lethal Weapon in onda dalle 14.00 in poi con un doppio episodio ciascuna.

Al sabato, come già vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, andranno in onda le uniche novità di questi giorni ovvero la prima stagione di Batwoman e l’ultima di Arrow in coppia dal 9 gennaio a partire dalle 14.00 con un doppio episodio a testa. Per il momento sembra che queste siano le uniche novità della programmazione di Italia1 per questo inverno.