Batwoman su Italia già a dicembre? Sotto l’albero di Natale, il pubblico Mediaset ha trovato una bella sorpresa perché la serie con Ruby Rose anticipa i tempi e molla Arrow. Secondo le ultime novità del palinsesto Mediaset per le vacanze, Ruby Rose e la sua versione della famosa cugina di Batman, debutteranno prima del previsto nel pomeriggio di Italia1. Proprio nelle scorse settimane vi abbiamo annunciato che la serie sarebbe andata in onda al sabato pomeriggio con l’ultima stagione di Arrow da gennaio ma, invece, le cose sono già cambiate ma non in meglio.

Al momento sembra che il primo episodio di Batwoman andrà in onda la notte del 28 dicembre alle 00.25 subito dopo la messa in onda de Il Cavaliere Oscuro Il ritorno in onda nel prime time di Italia1. A quel punto la serie con Ruby Rose farà il suo debutto con “Nascita di una leggenda” in cui Kate Kane non aveva in mente di diventare la nuova guardiana di Gotham ma suo malgrado, non ha potuto farne a meno.

Jacob Crane e le forze di sicurezza al suo comando, l’organizzazione paramilitare nota come CROW, ora proteggono la città con truppe dislocate dovunque, armate di tutto punto, ma adesso la figlia che ha allontanato dopo la morte della moglie, Kate, sta facendo ritorno a casa proprio mentre la banda di Alice nel Paese delle Meraviglie mette nel mirino il padre Jacob e la sua organizzazione sequestrando Sophie Moore, la sua ex fiamma.

La serie tornerà poi il 9 gennaio proprio in coppia con l’ultima stagione di Arrow con ben due episodi ogni settimana. Ma che senso ha mandare in onda la première il 28 dicembre? I fan non lo capiscono e sono già pronti a dire la loro sui social prendendo di mira chi si occupa della programmazione delle reti Mediaset che, come al solito, ha sempre strani piani soprattutto quando si tratta di serie tv famose in tutto il mondo. Come sarà l’accoglienza riservata a Batwoman ad un anno dalla messa in onda americana?