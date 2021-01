Se ne parla già dall’autunno 2020, ma la data prevista per il lancio in Italia è il 6 gennaio 2021. Parliamo di Discovery+, il servizio streaming di Discovery che sostituirà Dplay e proporrà al pubblico un ampio catalogo di produzioni d’intrattenimento, lifestyle, true crime, natura e sport. A differenziarlo dai numerosi concorrenti nel settore, è la promessa del CEO David Zaslad, sarà il focus sui programmi unscripted e sulle produzioni locali.

Ad arricchire Discovery+ saranno comunque numerosissime fonti, tra cui i programmi di Nove, Real Time, DMAX, Food Network, HGTV, Motor Trend, Investigation Discovery, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Giallo, Frisbee e K2. L’offerta sportiva, che comprenderà Eurosport 1 ed Eurosport 2, spazierà tra tennis, ciclismo, basket, sci, motori e wrestling, e permetterà anche di seguire le Olimpiadi fino al 2034. Grazie alla partnership con A&E Network, invece, saranno disponibili i programmi di History, A&E e Lifetime.

Secondo quanto riportato da Wired, Discovery+ prevede inoltre di accrescere i cataloghi nazionali puntando su produzioni dedicate. Per l’Italia, ad esempio, saranno sviluppati Matrimonio a Prima Vista Italia, Love Island Italia, Naked Attraction Italia, Ti Spedisco in Convento Italia e la docuserie Elettra e il Resto Scompare, con Elettra Lamborghini.

Saranno disponibili anche le produzioni internazionali più popolari, come Fratelli in Affari, Vite al Limite, Dr. Pimple Popper e il catalogo naturalistico della BBC, in particolare Planet Earth. Non mancheranno neppure i programmi di cucina e arredamento, e la partecipazione di star internazionali come Oprah Winfrey (con il suo canale Own), oltre a comici come Amy Schumer e Kevin Hart.

Discovery+ avrà un costo mensile di €3,99 o di €7,99 con Eurosport compreso. Sarà possibile inoltre sottoscrivere abbonamenti attuali, al costo di €39,90 e €69,99 secondo la stessa formula. La promozione prevista per il lancio della piattaforma, invece, permette di abbonarsi a Discovery+ per un anno al prezzo ridotto di €19,90 e €34,90, con o senza Eurosport.

Infine, è stato appena annunciato l’avvio di una partnership globale tra Discovery e Vodafone, grazie alla quale i clienti Vodafone in 12 mercati potranno continuare ad accedere ai contenuti unici del portfolio Discovery. Le due aziende, inoltre, collaboreranno per far sì che Discovery+, il nuovo servizio streaming globale, sia disponibile per i clienti Vodafone in Europa. L’accordo permetterà a Discovery l’accesso a circa 100m di abbonati a Vodafone TV, banda larga fissa e mobile in tutta Europa, a cui Discovery+ sarà reso disponibile per un periodo promozionale che varierà a seconda del mercato.