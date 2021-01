Zoë Kravitz chiede il divorzio dal marito Karl Glusman dopo 18 mesi di matrimonio. Questa è la notizia che i fan di Big Little Lies hanno trovato sotto l’albero in questo inizio di 2021. I due sono stati insieme in questi ultimi quattro anni e, in particolare, nel giugno del 2019 si sono sposati. A quanto pare, però, il loro 2021 è iniziato già con una separazione. Secondo gli atti giudiziari ottenuti da PEOPLE sembra che la star di Big Little Lies, 32 anni, abbia chiesto il divorzio da Glusman il 23 dicembre scorso e il suo manager ha già confermato la notizia.

Zoë Kravitz e Karl Glusman si sono sposati nel giugno 2019 a Parigi a casa del padre dell’attrice, Lenny Kravitz, e non sappiamo bene quando le cose sono peggiorate visto che i due sono nascosti dietro un velo di privacy che non lascia venire a galla niente. A quanto pare, però, la separazione è arrivata senza scossoni e l’ex marito dell’attrice sembra essere ancora molto innamorato di lei anche se sui social lui l’ha definita la sua “amica”.

La scorsa estate, l’attrice ha celebrato l’ anniversario di matrimonio della coppia condividendo una foto in bianco e nero delle loro nozze accompagnandola da una didascalia che recitava “Un anno”. L’attore aveva condiviso il suo tributo, definendo l’attrice la sua “migliore amica” parlando poi dell’anno che hanno passato insieme, un anno un po’ complicato ma in molti hanno pensato si trattasse della pandemia e di tutto quello che è accaduto nel mondo, ma se così non fosse?

Karl Glusman ha scritto: “Un anno… Non l’anno che ci aspettavamo … ma sento che se riusciamo a farcela, possiamo affrontare qualsiasi cosa.. Ti amo più di ogni altra cosa.. Sei il mio migliore amico … mi fai ridere e mi fai sciogliere il cuore … ti amo per questo e farò qualsiasi cosa per te fino al giorno in cui morirò“. Le cose non sono andate come previsto per Zoë Kravitz e Karl Glusman che adesso, a tre anni dall’annuncio del loro fidanzamento hanno già divorziato.