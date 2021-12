Jean-Marc Vallée è morto. Una notizia sconvolgente arriva dritta dritta dagli Usa nel periodo natalizio e lascia i fan delle serie tv (e non solo) a bocca aperta. Il regista aveva solo 58 anni e per tutti il suo nome è associato a mini serie di successo come Big Little Lies e Sharp Objects o al film Dallas Buyrs Club per il quale è stato nominato all’Oscar.

La notizia della sua morte arriva come un fulmine a ciel sereno anche per parenti e amici visto che, almeno secondo i primi rumors, il regista sarebbe morto all’improvviso. Jean-Marc Vallée è morto nella sua casa fuori Quebec City ma le motivazioni non sono ancora note e lascia i suoi figli, Alex ed Emile, e i fratelli Marie-Josée, Stéphane e Gérald.

Il suo partner di produzione Nathan Ross ha confermato la sua morte dandogli il suo ultimo saluto in nome dell’arte che hanno condiviso e del lavoro fatto da quello che chiama maestro:

“Jean-Marc è sinonimo di creatività.. Era un vero artista e un ragazzo generoso e amorevole. Tutti coloro che hanno lavorato con lui non hanno potuto fare a meno di vedere il talento e la visione che possedeva. Era un amico, un partner creativo e un fratello maggiore per me. Il maestro ci mancherà molto, ma è confortante sapere che il suo bellissimo stile e il lavoro di grande impatto che ha condiviso con il mondo vivranno”.

Originario di Montreal, Vallée ha iniziato a realizzare cortometraggi per poi debuttare con il suo debutto Black List del 1995. La svolta è arrivata con CRAZY, che ha vinto quattro Genie Awards in Canada, tra cui Miglior Film, Miglior Sceneggiatura e Miglior Regista per Vallée. Dopo aver diretto The Young Victoria e Cafe de Flore, ha segnato la sua vittoria con Dallas Buyers Club. Basato sulla storia vera della vita di Ron Woodroof.

Ha seguito con un adattamento del libro di memorie di Cheryl Strayed Wild, interpretato da Reese Witherspoon e Laura Dern, candidato a tre Oscar. Nel 2017 ha ricevuto il DGA Award e il Primetime Emmy Award per la regia eccezionale di Big Little Lies e ha poi diretto la serie limitata della HBO Sharp Objects, che è stata nominata per otto Emmy.