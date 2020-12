Ricordo che tutti i Needle li puoi levare sul sito www.redronnie.tv

Pubblicato in uno splendido cofanetto con 3 vinili e un blu-ray l’intero concerto che JIMI HENDRIX fece il 30 luglio 1970 a Maui, un’isola nelle Hawaii. In quella occasione fu girato il film documentario “Rainbow Bridge”, contenuto nel blu-ray allegato con in più tutte le riprese e l’audio mixato in stereo e surround 5.1, il tutto realizzato dallo storico ingegnere di Jimi: Eddie Kramer.

La storia di questo strano concerto nasce dal fatto che Jimi era stanchissimo del lavoro a New York per allestire il suo studio Electric Lady. Il manager Mike Jeffrey, vera disgrazia per la vita di Jimi, si fece dare 500.000 $ dalla Warner per realizzare un documentario a Maui, così da unire la vacanza di Jimi a un profitto economico per il manager. Il titolo e il film volevano rappresentare un ponte arcobaleno tra i mondi degli illuminati e dei non illuminati. In realtà le riprese furono un caos, anche perché Jimi non aveva voglia di lavorare. Il regista Chuck Wein volle filmare un “color/sound vibratory experiment” in una distesa erbosa generalmente utilizzata per far pascolare i cavalli nei pressi di Seabury, sul pendio del vulcano dormiente Haleakala. Il palco costruito era piccolo, ma essenziale. Fu un concerto gratuito di Jimi Hendrix che attirò poche centinaia di spettatori divisi sul prato in base ai propri segni zodiacali. Jimi era accompagnato dal fedele Mitch Mitchell alla batteria e dall’amico Billy Cox, che al basso aveva sostituito Noel Redding.

Ecco la tracklist del concerto:

1. Chuck Wein Introduction

2. Hey Baby (New Rising Sun)

3. In From The Storm

4. Foxey Lady

5. Hear My Train A-Comin’

6. Voodoo Child (Slight Return)

7. Fire

8. Purple Haze

9. Spanish Castle Magic

10. Lover Man

11. Message to Love

12. Dolly Dagger

13. Villanova Junction

14. Ezy Ryder

15. Red House

16. Freedom

17. Jam Back at the House

18. Straight Ahead

19. Hey Baby (New Rising Sun)/Midnight Lightning

20. Stone Free

Jimi era felice al punto che approfittò di un piccolo incidente per rimandare la partenza. Voleva davvero riposarsi e questo fu l’ultimo periodo in cui lo videro sorridere. Infatti la carica di Jimi in questo concerto è ben diversa da quella che lui avrà solo un mese dopo, nella notte tra il 30 e 31 agosto all’Isola di Wight.

Da quando lasciò Maui, Jimi fu immerso in problemi e tensioni, compresa quella di voler licenziare il manager Jeffrey. Il tutto si dissolverà quando, il 18 settembre 1970, 40 giorno dopo questo concerto a Maui, Jimi verrà prelevato per entrare nell’altra dimensione.

