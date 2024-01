Il 5 gennaio 1968 Jimi Hendrix fu arrestato a Stoccolma. Il leggendario chitarrista aveva fatto bagordi per tutta la notte nella sua stanza d’albergo, e quando i responsabili della sicurezza gli fecero visita si ritrovarono all’inferno. Per di più, Hendrix perdeva del sangue.

Quando Jimi Hendrix fu arrestato a Stoccolma

Il 4 gennaio la Experience era sbarcata a Goteborg per quattro date tra la Svezia e la Danimarca. Dopo lo spettacolo a Stoccolma, i tre lasciarono l’Opalen Hotel per una notte brava da trascorrere al Klubb Karl. Alle 2 del mattino il gruppo rientrò all’Opalen, ma non certo per mettersi a dormire.

La combriccola si riunì all’interno della stanza del batterista Mitch Mitchell, dove scoppiò il caos. Alle 4 del mattino un ospite andò a lamentarsi alla reception per il baccano che proveniva dalla stanza di Mitchell, e l’addetto pensò bene di andare a redarguire i ragazzi rumorosi. Quando aprì la porta, il receptionist trovò i resti di ciò che sembrava una rissa tra i presenti, ma soprattutto trovò Jimi Hendrix sporco di sangue e con una vistosa ferita alla mano.

Arrivò la polizia. Jimi Hendrix aveva frantumato il vetro della finestra dopo una note fatta di alcol e altri tipi di sballo, per questo gli agenti decisero di arrestarlo e trasportarlo in ospedale dove il chitarrista ricevete le opportune cure mediche.

La multa e il divieto di viaggiare

Il leggendario chitarrista rimase in arresto per 15 giorni, dopodiché fu accusato per danneggiamenti e multato per un totale di 3200 corone svedesi. Alla rockstar fu imposto anche il divieto di viaggiare.

Non era nuovo, nel mondo delle rockstar, l’episodio della devastazione delle camere d’albergo. Ricordiamo che Keith Moon fu in grado di noleggiare dei taxi per bloccare una strada sulla quale aveva scelto di lanciare oggetti prelevati dall’hotel.

Continua a leggere su optimagazine.com