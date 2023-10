Jimi Hendrix canta i Beatles, e gli esce bene. Non è una novità, se parliamo dello straordinario talento del leggendario chitarrista che mai negò la sua passione per i Fab Four (e Bob Dylan, se consideriamo All Along The Watchtower). La stima era certamente ricambiata. A metà del 1967 Paul McCartney e George Harrison, dietro le quinte del Saville Theatre di Londra, furono accolti dallo stesso Hendrix che insieme alla sua band suonò per loro Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, che aveva appena visto la luce insieme al disco con cui i Beatles esplosero in tutta la loro magia psichedelica.

Ebbene, la storia ci ha restituito una perla inedita. Durante lo show Breakfast With The Beatles in onda su Sirius XM e condotto dall’ex editore di Rolling Stone David Fricke è stata trasmessa per la prima volta in assoluto la cover di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles interpretata proprio da Jimi Hendrix. Il brano farà parte della raccolta Jimi Hendrix Experience: Hollywood Bowl August 18, 1967, in uscita il 10 novembre.

Nell’album non mancheranno le pietre preziose di Jimi Hendrix e della Experience, come Purple Haze e Foxey Lady, The Wind Cries Mary. All’interno troviamo altre cover, da Like A Rolling Stone di Bob Dylan a Catfish Blues di Muddy Waters.

Certamente Sgt. Pepper’s non ha bisogno di presentazioni: uscito il 1° giugno 1967, ha diviso in due la storia del rock. I Beatles si liberarono, finalmente, dall’etichetta di boy band che scimmiottava i Beach Boys – e per questo McCartney si ispirò al capolavoro Pet Sounds – e proposero canzoni destinate a durare in eterno: Lucy In The Sky With Diamonds, A Day In The Life, She’s Leaving Home, e una copertina che ancora oggi fa discutere per la presenza di Karl Marx e Aleister Crowley.

