Per riconoscere Hey Joe di Jimi Hendrix basta la prima nota del riff che apre il brano, con quella Fender Stratocaster sul canale pulito che racconta, in pochi secondi, la storia di un suono. Il singolo usciva il 16 dicembre 1966. Hendrix si era lasciato incantare da quel brano al punto di volerlo per sé, e con la sua versione insegnò al mondo come suonava il blues e come si faceva una cover.

Hey Joe di Jimi Hendrix, infatti, è una cover. L’originale è attribuita a Billy Roberts, un busker – un musicista di strada – che si esibiva tra New York e la California. Roberts, a sua volta – scrive Stone Music – avrebbe mutuato molti elementi da Baby Please Don’t Go To Town, un brano inciso da Niela Miller. Roberts aveva avuto una relazione proprio con Niela Miller, e probabilmente dal suo brano aveva preso spunto, dal momento che le due canzoni hanno diversi elementi in comune.

La versione incisa da Roberts fu ripresa da Tim Rose, e proprio quest’ultima versione arrivò alle orecchie di Hendrix e del produttore Chas Chandlers al Cafe Wha di New York. Il resto è storia del rock. Jimi Hendrix ne propose una versione che ancora oggi racconta l’essenza del blues rock, con un testo che racconta un tradimento e un arrangiamento sensuale, trascinante e con un coro femminile, una vera rarità nel repertorio della Experience.

Ancora oggi Hey Joe di Jimi Hendrix è una delle canzoni che descrivono il suo mito insieme a Voodoo Child, Foxey Lady, Purple Haze, Little Wing e The Wind Cries Mary.

Una curiosità? “Hey Joe” era il modo in cui i filippini salutavano un americano quando lo incontravano.

