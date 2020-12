Se odiate la canzoni e anche il Grande Fratello Vip 2020, un’alternativa valida c’è in tv questa sera e saranno i concorrenti di Masterchef Italia 10 a tenerci compagnia in attesa del countdown finale di questo funesto anno. Mentre su Rai1 si canta con Amadeus (ma senza piazza) e su Canale5 si va a colpi di vipponi e ospiti, su Sky Uno l’appuntamento è fissato con gli aspiranti Masterchef di questa edizione numero 10 del cooking show. Ad accogliere i concorrenti saranno Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri che sono pronti per quella che possiamo definire la partenza ufficiale dell’edizione tra Mistery Box da affrontare, la prima prova in esterna e il Pressure test.

Per la prima volta i concorrenti di Masterchef Italia 10 alzeranno il coperchio della mystery box sotto la quale troveranno nove ingredienti simbolici, che rappresentano ognuno una delle passate edizioni. Gli aspiranti vincitori dovranno usarli tutti e aggiungere un ingrediente del futuro che potranno prendere in dispensa, quello che hanno definito il “novel food”. Chi si aggiudicherà la prova potrà avere un vantaggio nell’Invention Test che avrà come protagonisti tre prodotti unici d’Italia ovvero formaggi, agrumi e insaccati.

La cucina è pronta, gli chef ci sono, mancate solo voi 😉



Non perdetevi questa sera i nuovi episodi di #MasterChefIt, alle 21.15 su Sky Uno@glocaofficial @barbierichef @antoninochef pic.twitter.com/SVPbsVlDyQ — Sky (@SkyItalia) December 31, 2020

In particolare, saranno ospiti il marchigiano Vittorio Beltrami, che porterà la “Figata”,un formaggio di capra fatto con latte crudo e salvaguardato da foglie di fico; il macellaio Martino Florio, dal Trentino con la sua “Ciuiga del Banale” con rape cotte e suino; infine Claudio Secchi mostrerà il suo acidissimo agrume, la “Sa Pompia” proveniente da Siniscola, in provincia di Nuoro. Gli aspiranti chef dovranno riuscire a realizzare un piatto utilizzando proprio i tre prodotti dal sapore deciso e aggressivo.

Il migliore avrà la possibilità di diventare capitano di brigata nella prima, suggestiva e impegnativa, prova in esterna della decima edizione che vedrà i concorrenti impegnati a Crespi D’Adda, in provincia di Bergamo, un villaggio operaio costruito a fine ‘800 grazie all’idea di un industriale illuminato, Cristoforo Crespi, a colpi di Delivery Food. La squadra blu e rossa dovrà preparare i piatti di due menu per gli abitanti di Crespi D’Adda, e saranno proprio loro a decretare i vincitori. I migliori torneranno in balconata mentre gli altri si ritroveranno ai fornelli per il primo Pressur Test dell’edizione.

I 20 concorrenti di Masterchef Italia 10 sono: MAXWELL ALEXANDER. FRANCESCO AQUILA, VALERIA CASERTA, CRISTIANO CAVOLINI, ANTONIO COLASANTO, AZZURRA D’ARPA, FEDERICA DI LIETO, MONIR EDDARDARY, JIA BI GE, FRANCESCO GENOVESE, EDUARD LORA ALCANTARA, DAIANA MELI, ILDA MUJA, ALESSANDRA NIOI, IGOR NORI, MARCO PICCOLO, GIUSEPPE RICCHIUTI, SEDIGHE SHARIFI DAHAJI, IRISH SOLDANI, IRENE VOLPE, CAMILLA LAMPANI.