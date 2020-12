La versione italiana di This Is Me di Mina sarà trasmessa poco prima del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La voce della Tigre di Cremona ci accompagnerà verso la fine del 2020, per la celebrazione dei primi 100 anni della telefonia italiana.

Il brano che interpreterà Mina è anche il tema principale del film musicale The Greatest Showman, diretto da Michael Gracey e interpretato da Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson e Michelle Williams. La storia è quella di un impresario visionario che inventò il circo più grande del mondo.

Racconta Luca Josi di Tim:

“È il racconto di una rivoluzione che si è affacciata nel Novecento e di cui siamo protagonisti. La possibilità di connettersi a distanza, che adesso diamo per scontata, ha cambiato l’esistenza delle persone. E noi vogliamo celebrarla in modo leggero, nelle parole e nei toni, per aiutare ad ammorbidire la ruvidità del presente”.

Il filmato che sarà trasmesso è realizzato con le coreografie di Luca Tommassini, che accompagnano l’interpretazione di Mina:

“Un omaggio anche a tutte le persone del Gruppo e, in particolare, ai nostri tecnici che sulle panda rosse in questi mesi in silenzio hanno gestito in maniera eccellente la nostra rete nonostante i picchi straordinari di consumo, un banco di prova superato per le nostre infrastrutture. È giusto sottolinearlo, senza nessuna intenzione di autocelebrarci. Siamo un gruppo di logistica emotiva che dà la possibilità di stare insieme, di scambiare sentimenti e interessi al di là del luogo in cui ci si trova”.

Il telefono nasce alla fine dell’800 e diventa molto resto patrimonio sempre più diffuso, fino a quando – nel 1923 – non si è deciso per la divisione dell’Italia in cinque aree, così da impedire che il mercato straniero imperversasse in quei primi anni di comodità comunicativa. Stipel, Telve, Teti, Timo e Set sono le prime cinque sigle che hanno condotto al Gruppo Tim, guidato dall’amministratore delegato Luigi Gubitosi.