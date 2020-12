Billie Eilish perde 100000 followers per una foto di nudo di donna che non è piaciuta ai suoi seguaci. In molti, hanno così deciso di lasciare il suo profilo. I disegni pubblicati dall’artista hanno alleggerito il carico dei followers che comunque continuano a essere numerosi, ancora circa 73 milioni.

L’artista è stata quindi “punita” per aver partecipato alla sfida Instagram intitolata Post A Picture Of, nella quale si richiedeva di pubblicare un disegno di cui vai davvero orgoglioso. Billie Eilish non si è fatta pregare e ha pubblicato un quaderno nel quale ha inserito alcuni disegni di nudo femminile e ha aggiunto: “Probabilmente amo le tette”.

I disegni mostrati da Billie Eilish hanno urtato la sensibilità di alcuni followers più che aver violato le regole social. La perdita massiccia di seguaci è stata notata proprio da uno di loro, che ha conteggiato il calo di consensi nella prima mezz’ora, quella successiva alla pubblicazione dei disegni.

Venuta a conoscenza dell’ingente perdita di fan, Billie Eilish ha reagito con indifferenza e con divertimento: “LMFAOOO (laughing my fucking ass off, ndr) y’all babies smh”.

Oltre a divertirsi sui social, Billie Eilish è anche l’interprete della colonna sonora del prossimo lungometraggio di James Bond, con un brano che ha scritto con il fratello Finneas Baird O’Connell, con la produzione di Stephen Lipson. Gli arrangiamenti sono invece di Hans Zimmer e Matt Dunkley, con le chitarre di Johnny Marr degli Smiths.

Del brano, Finneas racconta: