il Napoli di Rino Gattuso è in linea con i target stagionali fissati dalla società. Ma il rinnovo del contratto non è stato ancora siglato. Il Presidente De Laurentiis è convinto di volter confermare Rino Gattuso al comando degli azzurri. Ma dopo le prestazioni del mese di Dicembre il consenso di Gattuso tra i tifosi del Napoli si è un poco raffreddato.

La situazione è per molti aspetti paradossale. Il Napoli di Gattuso al termine dell’anno solare viaggia tutto sommato secondo quelle che erano le aspettative dichiarate da De Laurentiis ad inizio stagione. Gattuso è in lotta per un posto Champions ed ha superato il girone di EL conquistando l’accesso ai Quarti. Inoltre la restituzione del punto di penalizzazione e la prospettiva del recupero di campionato contro la Juventus è molto stuzzicante. Ciliegina sulla torta la finalissima di SuperCoppa fissata il 20 gennaio contro la Juventus che potrebbe consentire a Gattuso di alzare un altro trofeo ed eguagliare, in tredici mesi appena, il primato di vittorie dell’era De Laurentiis ottenuto da Rafa Benitez in due anni.

Tutto bene, ma fino ad un certo punto. Bene, ma non benissimo specialmente dopo le prestazioni del mese di Dicembre. Il Napoli di Gattuso ha ottenuto la vittoria nel girone di Europa League ma ha certamente sofferto più del dovuto nelle ultime due sfide pareggiate contro AZ e Real Sociedad. Gattuso ed il Napoli restano in corsa per un posto Champions ma con appena un punto nelle ultime tre gare contro Inter, Lazio e Torino hanno vanificato buona parte delle possibilità di competere per lo scudetto. Una frenata che preoccupa i tifosi riguardo al carattere della squadra ed alla guida tecnica di Gattuso.

Le ultime edizioni del Napoli di Gattuso lasciano perplessi: la manovra è lenta, prevedibile ed impacciata. E lo stesso Gattuso, alle prese con un serio problema all’occhio, ha ammesso le difficoltà a lavorare nella sua condizione. Ed il rinnovo del contratto slitta di settimana in settimana. Quella che sembrava una pratica ormai archiviata, non è più scontata. Ed anche questo incide sul rendimento d’Insigne e compagni che appaiono rassegnati ad una dimensione da quarto posto e non da scudetto. Un errore di mentalità che potrebbe compromettere l’intera stagione. Gattuso è l’uomo giusto per il salto di qualità?