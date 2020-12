Il Vax Day di oggi, 27 dicembre 2020, rappresenta un primo importante passo verso il ritorno alla normalità. Parte infatti in data odierna l’inizio ufficiale dell’immunizzazione della popolazione italiana, con le prime dosi del vaccino Pfizer Biontech che sono pronte a essere somministrate.

Molto ristretto il campione di chi potrà accedervi, dal momento che il numero di dosi è assai limitato, vale a dire 9.750 per l’intero territorio italiano. Un numero che chiaramente è stato frazionato tra le diverse regioni, che quindi avranno modo di dare il via ufficiale alle danze in questo Vax Day.

Il dilemma principale in quest’ultima domenica di uno sciagurato 2020 è sicuramente uno: a chi sono destinate queste dosi? E chi potrà accedere alle prossime?

Vax Day, al via oggi l’immunizzazione

Domande a cui si può trovare risposta sul portale online del Ministero della Salute, che ha provato a fare chiarezza sulla situazione. Sono diverse le categorie evidenziate in questo frangente, che potranno accedere in maniera prioritaria al vaccino.

In prima fila ci sono gli operatori sanitari sul campo, oltre poi agli ospiti delle RSA e ai dipendenti di queste strutture. Nel caso degli anziani, si procederà con la somministrazione prima delle fasce più a rischio (over 80), andando poi progressivamente a scalare verso i più giovani.

Non è ancora stato stilato un piano specifico per la fase successiva, per la quale occorre comunque ancora pazienza. Il tempo necessario per rimpinguare le scorte, e ottenere una scorta in grado di dare il via all’immunizzazione di massa.

Una fase che vedrà il coinvolgimento della stragrande maggioranza della popolazione, a cui possono sottrarsi (a propria discrezione) coloro che negli ultimi mesi sono risultati positivi al Covid e sono guariti. Per questi ultimi vale infatti la “copertura” garantita dagli anticorpi sviluppati grazie alla risposta immunitaria. Non c’è quindi necessità impellente di prender parte ai prossimi Vax Day.