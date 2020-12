Sembra una sfida impossibile, e invece in molti vi si sono cimentati. Riuscire a recuperare tutti i libri citati in Una Mamma per Amica, serie originale e revival di Netflix, è un lavoro improbo e per soli amanti della letteratura, otre che della serie tv con Lauren Graham e Alexis Bledel.

In primis, perché i libri citati in Una Mamma per Amica sono centinaia, mostrati in video o più spesso solo accennati nei discorsi tra mamma e figlia, spesso presi a prestito con alcune citazioni celebri infilate nel corso dei dialoghi brillanti della serie.

Non si tratta solo dei libri che l’adolescente e poi studentessa universitaria Rory ha divorato in enorme quantità per la sua giovane età – e in modo decisamente inverosimile, visto che al debutto della serie ha solo 16 anni e ha già letto più di quanto molti fanno in una vita intera – ma anche quelli che a vario modo hanno influenzato l’immaginario delle Gilmore o sono stati citati da altri personaggi nello show.

Rintracciarli uno per uno è come raccogliere granelli di sabbia, eppure qualcuno ci è riuscito. Il primo e più ampio tentativo di stilare una lista dei libri citati in Una Mamma Per Amica, ma solo per le sette stagioni della serie originale, è stato fatto dallo scrittore, drammaturgo e blogger Patrick Lenton, autore di Sydney che si è cimentato nell’improbo sforzo di realizzare un elenco di titoli apparsi in vario modo in Gilmore Girls. Nella lista figurano classici della letteratura del Novecento ma anche best seller moderni e non mancano capolavori shakesperiani, un campionario vastissimo che attraversa i generi e le epoche. A distanza di molti anni dalla fine della serie originale, terminata nel 2007, quella lista è ancora presente sul suo sito e ha dato vita ad una sfida di lettura in cui ogni settimana si invita a scoprire uno dei titoli dell’elenco, ospitando recensioni dei lettori.

Col ritorno della serie nel 2016 grazie al revival Una Mamma Per Amica – Di Nuovo Insieme, c’è chi ha provato a fare la stessa operazione sui 4 episodi speciali da un’ora che compongono l’operazione nostalgia (non troppo riuscita, in verità) di Netflix. Business Insider, ad esempio, ha suddiviso tutti i libri citati in Una Mamma Per Amica, versione revival, episodio per episodio.

Un’altra fonte molto attendibile, che include sia la lista di Lenton riveduta e corretta sia i libri citati in Una Mamma Per Amica – Di Nuovo Insieme, è disponibile invece su questo blog, che ha fatto affidamento anche ai siti dei fan della serie per aggiornare in modo il più possibile preciso l’elenco dei titoli. Il risultato complessivo supera i 400 libri.

A vent’anni dal debutto della serie, di sicuro la passione delle Gilmore per i libri – perfettamente esemplificata dal discorso ispirazionale di Rory al suo diploma alla Chilton – è un buon viatico per una challenge di lettura all’insegna dei classici di ogni tempo.