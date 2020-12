La prima parte è andata in onda circa un anno fa e ora che la seconda parte dell’ultima stagione di Vikings sta per debuttare su Amazon Prime Video, è tempo di dire addio ai suoi personaggi, molti dei quali non sopravvivranno.

I dieci episodi finali della sesta ed ultima stagione di Vikings, anziché esordire come da tradizione su History Channel, raggiungeranno prima il pubblico in streaming, grazie alla distribuzione sul catalogo di Amazon da mercoledì 30 dicembre. E potrebbe essere un bagno di sangue, a sentire il creatore Michael Hirst, che sta già lavorando alla serie spin-off, il sequel Vikings: Valhalla per Netflix.

Lo showrunner ha parlato a Gamestop dell’impatto emotivo dell’ultima stagione di Vikings e di quanto gli sia costato porre fine alle vicende (e alle vite) di alcuni dei suoi “personaggi preferiti“. D’altronde la morte è sempre stata un elemento costante della serie e non c’è da stupirsi che sarà protagonista anche del gran finale.

È stato, ovviamente, profondamente emozionante perché significava uccidere alcuni dei miei personaggi preferiti. Tutta l’ultima stagione, specialmente questi ultimi 10 episodi, sono stati profondamente emozionanti per me e mi hanno fatto perdere il sonno. Ma allo stesso tempo c’è stato un elemento di sollievo nell’arrivare alla fine.

Come sempre quando si tratta di concludere una serie di successo, anche per l’ultima stagione di Vikings il primo obiettivo è stato quello di assicurare una conclusione che rendesse giustizia all’intero racconto e che non lasciasse deluso il pubblico. Hirst crede di aver fatto un buon lavoro con il finale della serie, che spera sarà apprezzato anche dai telespettatori.

Ho dovuto dare a queste varie trame una conclusione soddisfacente, una conclusione che non tradisse in alcun modo. E ho sentito di essere riuscito a trovare finali soddisfacenti e giustificati, spero che il pubblico si sentirà allo stesso modo perché amo così tanto questi personaggi ed è stato molto importante per me.

Il responso del pubblico arriverà già a cavallo del nuovo anno, visto che grazie alla distribuzione dell’ultima stagione di Vikings su Amazon Prime gli episodi saranno rilasciati tutti insieme, anziché uno a settimana come nella programmazione di History Channel (in Italia finora disponibile su TimVision e in chiaro su Rai4).