Il Motorola Razr 5G non è solo uno dei foldable più interessanti tra quelli presenti sul mercato – comunque ad onor del vero non tantissimi -, ma anche uno degli smartphone più seducenti degli ultimi anni. Non dovrebbe allora stupire che alcuni siano interessati all’acquisto, magari per fare – o farsi! – un elegantissimo regalo per Natale, anche fuori tempo limite.

Proprio a loro è dedicata l’ultima offerta di MediaWorld. Sui listini della nota catena di distribuzione specializzata in elettronica di consumo – che potete consultare anche voi collegandovi a questo indirizzo – è infatti apparsa una promozione valida solo per il weekend, e che vede il Motorola Razr 5G in vendita al prezzo più basso di sempre. Per farlo vostro e portarlo a casa dovrete sborsare 1199 euro, mentre attualmente il prezzo di listino del dispositivo imposto dal produttore è pari a 1599 euro.

Questo device rappresenta la seconda generazione di smartphone pieghevoli realizzata da Motorola, dopo il mezzo passo falso compiuto dalla prima edizione. Sono tantissime le cose migliorate con la recente uscita del Motorola Razr 5G, tanto apprezzate da portarlo più volte sold-out nei mesi passati. A spiccare tra le caratteristiche tecniche è prima di tutto il SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, affiancato da una GPU Adreno 620, 8 GB di RAM e 256 GB adibiti invece allo spazio e per la memoria di archiviazione interna. Sotto la scocca, lo smartphone a conchiglia della compagnia alata nasconde al suo interno un grande display POLED FullHD+ da 6,2 pollici di diagonale e uno schermo secondario G-OLED da 2,7 pollici sul frontale. Vi ricordiamo che, come da tradizione per l’azienda, MediaWorld mette a disposizione dei suoi clienti il ritiro gratuito in negozio entro 24/48h dall’acquisito senza alcun costo aggiuntivo sul prezzo finale di venduta. La modalità di pagamento è a discrezione dell’utente, e si potrà quindi scegliere di pagare sia online che direttamente in negozio contestualmente alla consegna. La garanzia sarà valida 24 mesi a partire dal giorno di consegna per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti durante l’uso.