Più volte sul web – e anche sulle nostre pagine – si è parato del Motorola Razr 5G negli ultimi mesi. Si tratta del prossimo pieghevole della compagnia alata, che andrà a sostituire il predecessore già presente sul mercato italiano dallo scorso novembre. E che naturalmente andrà a fare il suo debutto nei negozi fisici e online con diverse migliorie, sia estetiche che squisitamente tecniche. Le stesse che sono trapelate in rete e riportate sulle pagine del portale tedesco Winfuture prima del tempo, andando ad anticipare le mosse del celebre produttore. Per altro accompagnate da un primo render, visibile poco più in basso in questo stesso articolo.

Per entrare più nello specifico, stando a quanto trapelato il Motorola Razr 5G dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 765G. Nella scheda, spiccano i dati Octa-core 1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver, che vengono affiancati da altri importanti numeri, come ad esempio da 8 GB per la RAM e da 256 GB adibiti come spazio di archiviazione interno. Passando allo schermo, sempre la stessa fonte parla di un display principale P-OLED Flex View da 6,2 pollici (da 2142 x 876 pixel) e uno secondario G-OLED Quick View da 2,7 pollici.

In data odierna sono emersi dettagli anche lato fotocamera, che dovrebbe arrivare con un sensore principale da 48MP con OIS e apertura f/1.7, arricchito da una lente anteriore da 20MP e apertura f/2.2. Per quanto riguarda la batteria, per il Motorola Razr 5G l’azienda avrebbe optato per una da 2800 mAh con ricarica rapida da 15W. In ogni caso, l’evento di presentazione del nuovo device mobile pieghevole di Motorola prenderà vita fra poche ore, e ci permetterà di scoprire tutta la verità su questo interessante smartphone a doppio schermo. Voi siete interessati? Seguirete l’evento dedicato al successore del Razer? Fatecelo sapere più sotto nei commenti.