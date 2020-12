Da oggi 26 dicembre e fino all’ultimo giorno dell’anno sono di scena le offerte Amazon di fine anno. Con ritmo incessante, dopo la sicura scorpacciata di ricavi dei giorni pre-natalizi, lo store di Jeff Bezos mette in campo nuove promozioni. Magari pure chi ha dimenticato qualche regalo per queste feste natalizie potrà approfittare degli sconti o semplicemente donarsi qualche valido prodotto di punta. In effetti, almeno in queste ore, il risparmio maggiore e più invitante è garantito per due prodotti premium come l’iPhone SE di seconda generazione e ancora l’iPhone 11.

Il melafonino low-cost iPhone SE è di certo il più interessante tra le offerte Amazon ora a disposizione. La soluzione hardware nel taglio da 64 GB lanciata in primavera viene venduta sullo store a meno di 400 euro, ossia a 389 euro e a dire la verità ad un costo ancora inferiore rispetto a quello dei giorni immediatamente precedenti al Natale. Per questo valore commerciale si potrà optare sia per la versione nera del telefono che per quella rossa. Il risparmio totale garantito è di più di 100 euro considerando il valore inziale del device di 499 euro. La disponibilità del prodotto è immediata e pur considerando il periodo festivo che stiamo vivendo, lo smartphone arriverà entro il 4 gennaio.

Apple iPhone SE 2a Generazione, 64GB, Nero (Ricondizionato) Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Oltre l’iPhone SE, tra le offerte Amazon di fine anno si annovera anche l’iPhone 11. Il modello da 64 GB del melafonino è proposto a 681 euro, ossia ad un prezzo anche inferiore rispetto al valore di listino attuale di 719 euro. La proposta attuale è valida per la variante bianca del dispositivo e acquistando il telefono ora, questo arriverebbe prima del 31 dicembre. L’esemplare nero dello stesso iPhone costa invece solo pochi euro in più ossia 689 euro e sarà consegnato non più tardi del 4 gennaio. Si tratta insomma di un paio di occasioni da cogliere al volo, almeno per i patiti del brand di Cupertino.