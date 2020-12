Fedez dona 1000 euro a cinque bisognosi, scelti dopo la raccolta fondi che ha avviato su Twitch. I destinatari dei pacchetti speciali sono stati decisi e cercati lungo le strade di Milano, che Federico Lucia ha battuto personalmente per trovare i destinatari dei doni.

La slitta si è mossa nel corso dell’ultimo weekend, quando Fedez ha deciso di distribuire il ricavato della raccolta fondi che ha avviato su Twitch. Il rapper di Rozzano è stato appena premiato con l’Ambrogino d’Oro per l’impegno profuso durante la prima ondata di pandemia, insieme alla moglie Chiara Ferragni.

Il denaro che Fedez ha messo a disposizione di cinque persone è stato donato dai fan, con un gesto di solidarietà rivolto a coloro che hanno maggiormente subito gli effetti della crisi economica scatenata dalla pandemia da Coronavirus. In particolare, i pacchetti distribuiti da Fedez sono stati consegnati a un senzatetto, a un rider, a un cameriere, a un artista di strada e a un volontario soccorritore.

Il viaggio per le strade di Milano è stato intrapreso con l’amico Panetty, che si è occupato della diretta su Twitch per documentare che i pacchetti fossero consegnati nelle mani giuste. Il primo pacchetto con i 1000 euro dei fan di Fedez è stato consegnato a una cassiera del McDrive, quindi a una senzatetto e a una volontaria soccorritrice che stava per prendere l’autobus per fare rientro a casa dopo aver finito il turno. Il pacchetto è anche toccato a un fattorino, che ha voluto scattarsi un selfie con il rapper di Paranoia Airlines.

In questi mesi, i Ferragnez si sono dimostrati dei veri e propri campioni di solidarietà. Il loro impegno è iniziato con la raccolta fondi che hanno terminato in tempi e con una cifra record. Gli oltre 4 milioni di euro ricavati dalla raccolta sono stati destinati al nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano.