Le parole di Stash per la figlia Grace raggiungono i social a poche ore dal Natale. Il cantante dei The Kolors ha ricevuto un enorme regalo da questo 2020 ormai al capolinea: è diventato papà per la prima volta.

Grace è il nome della bimba che ha avuto con la compagna Giulia Belmonte all’inizio del mese, con la quale si appresta a festeggiare il primo Natale.

“Saremo il tuo posto sicuro, il tuo pilastro, il tuo rifugio”, scrive Stash sui social rivolgendo un pensiero speciale alla sua primogenita che sarà per lui e per Giulia Belmonte “il nostro fiore da proteggere finché non sarai diventata l’albero più forte”.

“Ma forse anche allora ti vedremo piccolina”, aggiunge Stash Fiordispino da papà premuroso desideroso di vedere sua figlia crescere ma timoroso per le sfide che il mondo le chiederà di affrontare. Il pensiero di Stash va inoltre alle questioni quotidiane che sta affrontando nelle ultime settimane, “cose nuove” che sta vivendo nei primi giorni di vita di Grace, alla prese con le prime prove da genitore. Papà a sua volta, ora Stash inizia a comprendere le parole che i suoi genitori gli dicevano quando era un bambino e le sta condividendo ed assaporando in modo particolare.

“Quante cose nuove sto vivendo in questi primi giorni della tua vita… e quante parole dei miei genitori sto capendo ancor di più ora”, prosegue, prima di ammettere la sua felicità estrema, nonostante il 2020 non passi alla storia come uno degli anni più felici per il mondo.

Non è la prima volta che sui social arrivano messaggi toccanti da parte di papà Stash per sua figlia Grace. Appena la piccola ha visto la luce, il cantante ha condiviso la sua emozione con i fan.

Ora lascia le sue parole a corredo di una tenera immagine: la manina di Grace è tra quelle di mamma e papà.